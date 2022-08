Un TikToker s’attire les foudres des internautes avec une fausse demande en mariage

Connu pour ses multiples farces, un créateur de contenu a suscité l’indignation sur TikTok avec une fausse demande en mariage, les internautes jugeant que cette fois, il est allé trop loin.

Portable jeté à l’eau, cornet de frites dans la figure, projections de ketchup, plusieurs fois par semaine Alexandrovitch90 partage sur TikTok les farces que lui et sa compagne se font au quotidien. Ces multiples pranks lui ont permis de se faire rapidement connaître sur l’application.

En effet, en moins d’un mois le créateur de contenu a récolté plus de 2 millions de likes et il est à ce jour suivi par plus de 107 000 abonnés. Cependant, sa vidéo la plus virale à ce jour, avec plus de 45,8 millions de vues, a été décriée par de nombreux internautes qui l’ont jugée “cruelle”.

Dans cette vidéo on peut le voir filmer l’arrivée de sa petite amie dans leur appartement. Lorsqu’elle aperçoit les pétales de rose éparpillées sur le sol et les ballons, la jeune femme lui demande ce qu’il se passe. Sans répondre, il lui tend une paire de ciseaux pour couper un ruban parsemé de cœurs qui bloquait l’entrée dans une autre pièce.

Il lui tend ensuite un bouquet de roses, lui demande de fermer les yeux, puis la conduit dans leur cuisine où il lui demande d’ouvrir les yeux.

Au lieu de la demande en mariage à laquelle tout le monde s’attendait, la jeune femme remarque un amas de vaisselle sale sur le comptoir de la cuisine et dans l’évier. Le TikToker éclate alors de rire et sa petite amie lui jette à la figure le bouquet de fleurs avant de partir en trombe.

Un TikTok qui divise les internautes

Si la plupart des internautes ont beaucoup ri de cette plaisanterie, certains ayant même deviné ce qui allait se produire lorsqu’ils ont vu le “bouquet du Aldi”, d’autres au contraire ont trouvé cette vidéo très limite.

“Motif de rupture”, a déclaré une internaute.

“Je sais que je suis censée trouver ça drôle, mais je ressens tellement de douleur en regardant ça. Je me sens si mal pour elle”, a déclaré une internaute dans un commentaire qui a été liké plus de 5000 fois.

Par la suite, le TikToker a confié que cette farce avait rendu sa petite amie furieuse, poussant sa “colère à un autre niveau”, mais qu’ils ont pu en rire par la suite.

Quoi qu’il en soit, alors qu’il a le vent en poupe, le TikToker ne compte pas s’arrêter là. “Il y aura beaucoup d’autres farces à venir. Vous pouvez être emballés”, a-t-il déclaré.