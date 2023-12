Twitch met à jour sa politique sur le contenu sexuel suite à la “méta topless”

Twitch a mis à jour sa politique sur le contenu à caractère sexuel suite à un tollé général causé par l’émergence d’une nouvelle tendance ‘topless’ sur le site.

Durant le week-end du 8 décembre, une nouvelle tendance a gagné en popularité sur Twitch après que la streameuse, cosplayeuse et modèle OnlyFans ‘Morgpie’ ait fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux.

Le stream de Morgpie montrait la principale concernée apparemment topless, bien qu’une partie de sa poitrine soit restée cachée par les limites du cadre. Cette pratique, rapidement reprise par d’autres strameuses, a provoqué une indignation sur le net quant aux types de contenu autorisés sur Twitch.

Trois jours plus tard, Morgpie a été bannie. Dorénavant, Twitch a officiellement modifié ses directives concernant le contenu à caractère sexuel sur sa plateforme, apportant de grands changements pour les streameurs.

Twitch | Morgpie La streameuse Morgpie, récemment bannie de Twitch

La nouvelle politique de Twitch suite à la “méta topless”

En réponse aux retours des streameurs et des utilisateurs concernant ses directives, Twitch a déployé une importante mise à jour de son “approche du contenu sexuel” le 13 décembre.

Dans un long article, Twitch a clarifié quelques changements majeurs des conditions d’utilisation. Plusieurs pratiques qui frolaient l’interdit sont désormais clairement autorisées, à la simple condition que la nature du contenu soit clairement décrite. Ainsi, est désormais autorisé “Les contenus qui « mettent délibérément en évidence les seins, les fesses ou la région pelvienne », même quand le sujet est habillé” – à condition qu’un descripteur soit utilisé.

Twitch a également admis que son point de vue précédent sur ce contenu “n’était pas conforme aux normes du secteur et pénalisait de manière disproportionnée les streameuses”.

D’autres politiques autrefois interdites et maintenant autorisées avec une étiquette incluent “Les seins et/ou les fesses ou organes génitaux féminins entièrement exposés, représentés de manière fictive (dessinés, animés ou sculptés), quel que soit le genre”, “L’écriture corporelle sur les fesses et/ou seins féminins, quel que soit le genre” et “Les danses érotiques qui impliquent de se déshabiller ou d’en simuler les gestes, comme le strip-tease.”

Ce n’est pas tout ; certaines danses, comme “le twerk, le grinding et la pole dance” sont désormais autorisées à être diffusées sur Twitch descripteur, et les diffusions utilisant les descripteurs “« Drogues, alcool ou utilisation excessive de tabac », « Représentations graphiques et violentes », « Jeux d’argent » et/ou « Thèmes sexuels »” ne seront plus autorisées sur la page d’accueil de Twitch.

Cela marque un changement majeur dans les politiques de Twitch sur ce type de contenu. Bien que les réactions semblent actuellement partagées, de nombreux spectateurs sont notamment satisfaits des changements à venir sur la page d’accueil du site.

