Sans avoir streamé, PewDiePie se voit banni de Twitch

Le populaire youtubeur, PewDiePie, a mystérieusement été banni de Twitch malgré le fait qu’il ne streame même pas sur la plateforme.

Le compte Twitch de PewDiePie a été banni de la plateforme de streaming d’Amazon le lundi 8 mai pour des raisons qui, à l’heure où sont écrites ces lignes, restent encore inconnues.

PewDiePie est incontestablement l’un des visages les plus emblématiques de YouTube et ce depuis de nombreuses années. Si bien que malgré sa présence occasionnelle sur Twitch, PewDiePie n’est pas vraiment considéré comme un streamer. D’autant plus que le youtubeur qui habite depuis peu au Japon, n’a pas fait de live sur la plateforme de streaming d’Amazon depuis un certain temps. Du moins, pas officiellement.

Suite à la réapparition surprise de son compte Twitch il y a quelques semaines, le 21 mars, beaucoup pensaient que son compte avait été piraté. De la rediffusion de vieilles vidéos à l’étrange diffusion d’épisodes de Trailer Park Boys – une série comique canadienne, il n’y avait pas de contenus “en direct” mettant en vedette PewDiePie.

Sans surprise, de nombreux internautes ont imaginé le pire, mais il a été rapidement révélé que CoPilotMedia avait apparemment pris le contrôle de la chaîne et l’avait transformée en une rediffusion sans fin d’anciens contenus.

À présent, la chaîne Twitch de PewDiePie a été supprimée de la plateforme. Peut-être en raison de ces rediffusions en continu, d’un incident concernant ledit contenu partagé, ou pour une tout autre raison.

Alors que PewDiePie est beaucoup plus concentré sur le contenu qu’il produit sur YouTube et qu’il attend son premier enfant, régler la situation sur Twitch ne semble pas être sa priorité à l’heure actuelle. Si bien que les détails restent rares.

Il n’est pas encore clair si cette suspension est temporaire ou s’il s’agit d’une sanction permanente. Il ne reste plus qu’à attendre que PewDiePie brise le silence sur cette affaire, s’il décide effectivement d’intervenir.