Sardoche s’excuse suite à un clip polémique alors que sa copine a été suivie

Le streamer français Sardoche s’est excusé sur TwitLonger suite à un clip illustrant sa réaction face à la détresse de sa compagne : “J’ai honte”.

Le 16 octobre 2022, un clip Twitch du streamer Sardoche est devenu viral sur Twitter, avec un contenu qui a choqué voire indigné nombre d’internautes.

Dans le clip, on voit Sardoche au beau milieu d’une partie d’échecs, mais surtout en conversation avec sa compagne. Cette dernière, visiblement en détresse, lui fait part de son mal-être après avoir été suivie dans la rue par un inconnu.

Le streamer a alors continué sa partie tout en plaisantant sur la situation : “mais il était peut-être pressé le gars”, “tu le fumes de toute façon”… des propos qui ont fait à certains viewers l’effet d’un manque cruel d’empathie.

Suite à ce clip, Sardoche a publié un TwitLonger pour s’excuser de la situation et expliquer son comportement, qu’il juge lui-même “impardonnable”

Sardoche s’excuse de son comportement suite à un clip polémique

Le texte suivant est la copie du TwitLonger de Sardoche :

“J’ai honte.

Yop,

Vous l’auriez probablement raté mais un clip circule sur moi et je ne veux surtout pas faire comme si je ne l’avais pas vu.

Même encré dans le contexte que je vais expliquer il reste impardonnable tant il donne une image désastreuse de la façon dont on doit traiter la femme qu’on aime.

twitter.com/UnRandomIci/status/1581681112707137537

Si on me connaît depuis longtemps, on sait que je ne partage jamais rien sur ma vie privée. Je rends très rarement publique mes sentiments amoureux car mon stream ne s’y prête pas du tout, et ce depuis toujours.

Le problème n’est pas notre relation, je ne vais pas m’étaler plus que ça sur le bonheur que je vis depuis que j’ai quitté mon appartement (que je venais d’emménager) pour la rejoindre. Je ne vous supplierai pas d’arrêter de fantasmer les relations des gens, sachant que je l’ai fait encore cet après-midi avec le drama d’Amouranth.

Mais je m’en veux terriblement de l’image que cela a donné aux plus jeunes de comment gérer une relation.

Lors du stream, j’ai pu, en revenant, expliquer que je prenais le temps de m’occuper des personnes que j’aime et que c’était très important pour moi, et tous les gens présents ce soir là ont compris.

Mais pour ceux qui vont tomber sur le clip Twitter et qui vont penser que c’est “normal” ou “chad” d’agir comme ça et de préférer sa passion au bien-être des personnes qu’on aime, c’est tout simplement honteux.

Donc pour cela je m’excuse.

Andréas.“