One Piece : quelles sont les primes des Mugiwara après la saga de Wano ?

Alors que la saga du pays de Wano dans l’anime One Piece touche enfin à sa fin, jetons un coup d’œil à l’augmentation drastique des primes de l’équipage de Luffy.

La saga du pays de Wano est l’une des plus emblématiques de toute la série One Piece. L’anime en donnait déjà un avant-goût en 2013 et l’a finalement officiellement lancée en 2019. Cela peut sembler surréaliste, mais cette saga épique approche de sa conclusion alors que la série progresse enfin vers la Saga Finale.

La saga de Wano offre certains des meilleurs moments de One Piece, où chaque membre de l’équipage des Chapeaux de paille a progressé à pas de géant. Que l’on parle de Robin, Zoro, Sanji ou n’importe quel autre pirate des Mugiwara, tous ont brillé pendant les nombreux affrontements. Avec, bien sûr, le Gear 5 de Luffy en point culminant de la saga. Ce moment restera à jamais gravé comme l’un des plus grands de l’histoire du Shonen.

Tradition One Piece oblige, la saga de Wano se terminera également par une augmentation des primes des pirates de l’équipage. L’épisode récent a déjà révélé la prime de Luffy, mais on vous offre en avant-première un aperçu du reste des sommes, qui sera dévoilé dans les épisodes à venir.

Les primes des Chapeaux de paille dans One Piece ont augmenté de façon exponentielle après la saga de Wano

Voici une comparaison des primes actuelles et à venir de chaque membre de l’équipage des Chapeaux de paille dans One Piece, avant et après Wano :

Monkey D Luffy : de 1,5 milliard à 3 milliards de berrys

Roronoa Zoro : de 320 millions à 1,111 milliard de berrys

Jinbe : de 438 millions à 1,1 milliard de berrys

Sanji : de 330 millions à 1,032 milliard de berrys

Nico Robin : de 130 millions à 930 millions de berrys

Usopp : de 200 millions à 500 millions de berrys

Franky : de 94 millions à 394 millions de berrys

Brook : de 83 millions à 383 millions de berrys

Nami : de 66 millions à 366 millions de berrys

Tony Tony Chopper : de 100 à 1000 berrys

Ainsi, la prime collective est passée de 3,161 milliards à 8,816 milliards de berrys

Il s’agit de loin de la plus grande augmentation des primes individuelles et globales des Mugiwara dans One Piece. L’arrivée officielle de Jinbe, un ancien Capitaine Corsaire, joue certainement en leur faveur. Cependant, la surprise est que Sanji a la quatrième prime la plus élevée de l’équipage. Depuis le début, il a toujours été derrière Zoro, ne prenant la deuxième place qu’après la saga de Whole Cake Island, dans lequel ne figurait même pas l’épéiste.

Néanmoins, la position de Sanji en tant que l’un des membres du trio de monstres ne semble pas être en péril, ce qui est une bonne nouvelle pour ses fans. Avec une prime aussi explosive et si peu de membres, l’équipage des Chapeaux de Paille est désormais officiellement connu comme celui d’un Yonko. Luffy est devenu un Empereur de la Mer, ce qui marque un grand tournant dans l’histoire, car il est maintenant plus proche que jamais de devenir le Roi des Pirates.