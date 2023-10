One Piece : qui mériterait d’être Yonko à la place de Baggy ?

La Saga du Pays de Wano de One Piece se termine sur Luffy et ses alliés renversant les deux Yonkos, Kaido et Big Mom. Pour maintenir l’équilibre des pouvoirs, Mugiwara et Baggy ont alors été choisis comme les nouveaux Empereurs des mers.

Dans One Piece, “Yonko” est le titre donné aux pirates les plus puissants et les plus dangereux du Nouveau Monde. Le Gouvernement Mondial place d’énormes primes sur leur tête et les déclare Empereurs de la Mer en fonction de leurs actions. Mais certains fans pourraient trouver étrange que Baggy ait été déclaré Yonko aux côtés de Luffy. Le Clown est l’un des très rares personnages introduits au début de la série.

Lui et Luffy ont toujours été en désaccord, et pourtant leur dynamique est plutôt drôle. Quand les Chapeaux de Paille apprennent la nouvelle, seul Luffy paraît réaliser que quelque chose de louche se passe. Qui d’autre aurait pu obtenir le sacre ? Voici quelques suggestions sur qui aurait davantage mérité le titre de Yonko que Baggy.

Baggy est-il un personnage fort dans One Piece ?

Baggy jouit d’un statut élevé parmi les pirates. Il a fait partie de l’équipage du Roi des Pirates Gol D Roger, aux côtés de Shanks, quand il était enfant. Il a ensuite formé un nouvel équipage et est devenu un Capitaine Corsaire. Il a également récemment été déclaré Yonko et a formé une soi-disant alliance avec Mihawk et Crocodile.

Cependant, malgré tout cela, Baggy n’est pas un personnage particulièrement fort. Le fruit Bara Bara no Mi (ou Chop-Chop) de Baggy lui confère la capacité de diviser son corps en morceaux et de contrôler ces morceaux comme bon lui semble. Il peut également utiliser toute une variété de techniques comiques telles que la Dispersion d’urgence.

Cependant, aucune de ses techniques n’est vraiment utile au combat. Elles n’apparaissent que pour ajouter une touche comique à la scène. Par conséquent, Baggy n’est pas considéré comme un personnage spécialement puissant dans One Piece, et son ascension aux rangs de Yonko est simplement due à la chance.

Qui pourrait être Empereur à la place de Baggy ?

Des personnages comme Mihawk, Crocodile, Rayleigh, Kuzan (et plus encore), sont bien au-dessus de Baggy en termes de force. Bien que quelques personnages soient suffisamment puissants pour devenir Yonko, d’autres facteurs doivent également être pris en compte. Le pirate en question doit avoir suffisamment d’exploits à son actif pour espérer décrocher le poste.

La raison pour laquelle Baggy a réussi à le devenir, c’est que les Marines le pensaient leader d’une alliance avec Mihawk et Crocodile, ce qui l’aurait effectivement rendu dangereux… si c’était vrai. Depuis la mort de Barbe Blanche, les seuls incidents majeurs survenus à cause des pirates sont la défaite de Doflamingo ainsi que les morts de Kaido et Charlotte Linlin.

Les pirates impliqués dans ces trois incidents sont Monkey D Luffy et Trafalgar Law. Eustass Kid se joint également à la bataille à Wano et contribue de manière significative à leur victoire. Par conséquent, en tenant compte de leurs forces et de leurs exploits, soit Law, soit Kid auraient dû être déclarés Yonkos.

Le fait qu’ils aient la même prime que Luffy est une preuve supplémentaire. Malheureusement, ces personnages adorés des fans ont été vaincu par d’autres Yonkos. Impossible de dire s’ils auront un jour la chance de se relever et de revendiquer le titre d’Empereur ou non. Et dire que tout s’est tenu à un qui-proquos sur les propos de Baggy, mal interprétés par la Marine…

