One Piece : Explication du Bajrang Gun, technique la plus puissante de Luffy

Luffy bat Kaido avec sa technique la plus puissante à ce jour. Découvrez comment fonctionne le Bajrang Gun dans One Piece.

Vaincre Kaido était le plus grand défi auquel Luffy ait été confronté jusqu’à présent. Les chances étaient contre lui depuis le début, mais comme d’habitude, le futur Roi des Pirates a prouvé qu’il était capable de rendre possible l’impossible. La victoire écrasante de Luffy contre Kaido est le résultat de l’éveil de son fruit du démon.

Obtenir les pouvoirs du dieu du soleil Nika a permis à Luffy d’utiliser non seulement les propriétés d’un fruit du démon de type Paramecia, mais aussi celles d’un type Zoan. Et c’est clairement concluant, puisque Mugiwara a finalement triomphé du pirate aux Cent Bêtes.

Que ce soit pour la direction artistique exceptionnelle ou la technique la plus impressionnante de Luffy, tout contribue à faire de l’épisode 1076 l’un des meilleurs de l’arc jusqu’à présent. Avec pour point culminant, bien sûr, le gigantissime Bajrang Gun. Même à ce jour dans le manga, Luffy n’a pas encore utilisé d’attaque plus puissante que celle-ci. Mais c’est quoi au juste ce Bajrang Gun ?

Le Gomu Gomu no Bajrang Gun : une technique du Gear 5 de Luffy dans One Piece

Le Bajrang Gun est une version façon Gear 5 du Gomu Gomu no King Kong Gun dans One Piece. À l’heure actuelle, aucune autre technique n’est aussi puissante que celle-ci. “Bajrang”, c’est un des noms d’une divinité hindoue, Hanuman, le Dieu Singe qui a très probablement inspiré Sun Wukong, le Roi Singe de la mythologie chinoise. C’est une figure très populaire de la pop culture asiatique, qu’on retrouve notamment dans l’univers Dragon Ball en la personne de Son Goku, ou encore dans le futur jeu vidéo du studio Game Science, Black Myth : Wukong.

Pour utiliser cette technique, Luffy gonfle son poing jusqu’à ce qu’il fasse la taille d’Onigashima et lui applique à la fois un Haki de l’Armement et un Haki des Rois, avant de déchaîner le tout sur son adversaire. Son poing est alors tellement grand que la forme de dragon de Kaido paraît minuscule en comparaison.

Cette technique n’est possible que grâce à l’éveil du deuxième fruit du démon de Luffy. On nous explique que son nom réel est Hito Hito no Mi : Modèle Nika, un fruit Zoan mythique. Les propriétés élastiques de Luffy sont considérablement renforcées grâce à lui, à tel point qu’il peut gonfler tout son corps et devenir gigantesque en peu d’effort.

Après avoir lancé le Gear 5, Luffy surclasse et bat Kaido, créant un trou visible dans le sol qui rappelle sa forme de dragon, l’enfonçant si profondément sous terre qu’il atterrit dans une chambre de magma. Une fin ironique, rappelant évidemment ce qui est arrivé à Oden, brûlé à mort par l’empereur. Cependant, contrairement au sacrifice héroïque d’Oden, on peut estimer que Kaido a eu ce qu’il méritait. Luffy vainqueur, l’île de Wano va-t-elle enfin pouvoir souffler au prochain épisode ?

One Piece est actuellement diffusé en streaming sur Crunchyroll.

