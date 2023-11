One Piece : Pourquoi Dragon n’a pas sauvé Ginney ?

Le chapitre 1098 de One Piece a révélé le destin tragique de Ginney, Dragon n’ayant pas tenté de la sauver. Pour quelle raison n’a-t-il pas essayé ?

Le manga One Piece présente actuellement le flashback de Kuma, introduisant Ginny (ensuite renommée Ginney, probablement pour coller avec l’orthographe de Bonney), une esclave devenue révolutionnaire. Elle était l’une des esclaves de God Valley et s’est associée à Kuma et Ivankov pour planifier leur évasion. Ginney était un génie, qui a conçu un plan pour le sauvetage de 500 civils et esclaves à God Valley.

Après l’incident de God Valley, elle est restée avec Kuma au Royaume de Sorbet, et le duo a rejoint plus tard Dragon après qu’il ait formé l’Armée Révolutionnaire. Ginney était même assez talentueuse pour devenir le commandant de l’Armée de l’Est de l’Armée Révolutionnaire.

Cependant, elle a été capturée par un Dragon Céleste lors d’une de ses missions et forcée de rester à ses côtés en devenant sa femme. Deux ans plus tard, elle a contracté une maladie mortelle appelée Écailles de Saphir et a été abandonnée. Et pendant ce temps, personne parmi l’Armée Révolutionnaire, pas même Dragon, n’a tenté de la sauver. Pourquoi ?

La raison pour laquelle Dragon n’a pas sauvé Ginney dans One Piece

eiichiro oda/shueisha/manga plus

Après avoir reçu la nouvelle de l’enlèvement de Ginney, le flashback a immédiatement fait un bond de deux ans sur un Kuma dévasté se battant bataille après bataille. Chaque membre de l’Armée s’inquiétait pour elle, mais était lié à ses responsabilités et limites. La seule raison pour laquelle Dragon n’a pas pu sauver Ginney dans One Piece était qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour le faire.

L’Armée Révolutionnaire arrivait à peine à joindre les deux bouts il y a environ 12-14 ans. D’un autre côté, Ginney était retenue à Mary Geoise, la terre sainte où vit le haut commandement du Gouvernement Mondial. C’est un endroit protégé par les Amiraux, l’Amiral en Chef, le Commandant en Chef du Gouvernement Mondial, et même les Chevaliers Sacrés. Dans une telle situation, déclencher une guerre contre eux les aurait seulement conduit à leur défaite.

De plus, lorsque Dragon a sauvé Sabo à peu près à la même époque, il parlait de ne pas être assez fort pour changer le Royaume de Goa. Par conséquent, s’il ne pouvait même pas sauver un petit royaume dans East Blue, il ne risquait pas de réussir à envahir Mary Geoise.

Dragon n’est pas un personnage sans cœur dans One Piece

Dragon est responsable de la vie de nombreux soldats et de ses pays alliés. Quelqu’un dans cette position ne pouvait pas se permettre de risquer imprudemment tout pour un seul commandant, aussi charismatique soit-il. Cependant, il n’a jamais été assez insensible pour les ignorer complètement. Kuma a demandé à quitter l’Armée Révolutionnaire et lui a parlé de la maladie de Bonney.

Dragon lui a permis de prendre soin d’elle et a même promis de lui obtenir les meilleurs médecins du monde. De plus, il a envoyé Sabo et ses meilleurs soldats envahir Mary Geoise quand il savait qu’il était prêt à déclarer la guerre aux Dragons Célestes. L’Armée Révolutionnaire a également priorisé le sauvetage de Kuma ainsi que de plusieurs autres esclaves.