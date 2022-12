Messi explose le record de la photo la plus likée sur Instagram

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

L’emblématique photo de Lionel Messi brandissant la Coupe après la victoire de l’Argentine est devenue la photo le plus aimée de tous les temps sur les réseaux sociaux.

Au terme d’une finale chargée d’adrénaline qui restera longtemps dans les mémoires, l’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar. Fraîchement sacré champion du monde, Lionel Messi a posté une série de photos pour célébrer la nouvelle sur Instagram, se montrant notamment en train de soulever ce trophée tant convoité.

leomessi, Instagram Les likes continuent de s’accumuler.

“CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! J’en ai rêvé tant de fois, je l’ai tellement souhaité que je n’en reviens pas, je n’arrive pas à y croire… Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous”, a-t-il déclaré en préambule.

Les likes se sont envolés, si bien qu’en à peine 24 heures sa publication dépassait les 44 millions de j’aime. À l’heure où sont écrites ces lignes, la photo de Lionel Messi a recueilli plus de 65,1 millions de likes, devenant la photo la plus likée de tous les temps sur les réseaux sociaux.

Un nouveau record du monde pour Messi

Lionel Messi a battu le record de la photo la plus likée sur Instagram, un record qui était détenu par … un œuf. Néanmoins la prouesse de la star de l’Albiceleste ne se cantonne pas à Instagram.

En à peine quelques heures les photos de la Coupe du Monde de Lionel Messi ont dépassé la vidéo la plus appréciée de YouTube, le clip de Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, qui compte actuellement plus de 50 millions de likes.

La publication a même explosé le record établi par des artistes comme Bella Poarch, la star de TikTok, dont le clip viral “M to the B” a obtenu plus de 60 millions de likes.

Le TikTok de Bella Poarch reste néanmoins la publication la plus appréciée de tous les temps sur TikTok. La célèbre tiktokeuse n’a pas encore réagi à ce récent coup d’éclat, mais il est clair que la victoire de l’Argentine a conquis le cœur et l’esprit des internautes du monde entier.