Il tente d’établir un record de mariages sur TikTok en une seule journée

Une semaine plus tard, Ironsanctuary a publié une vidéo afin de révéler qu’il avait trouvé un lieu et la date de l’événement. Il a également mentionné que des centaines de personnes l’avaient contacté par DM pour participer à l’événement.

La vidéo est rapidement devenue virale, obtenant plus d’un million de vues en seulement quelques heures.

Dans sa vidéo, Ironsanctuary a révélé qu’il voulait mettre en place un “marrython” afin de tenter de battre le record du monde Guinness du plus grand nombre de mariages réalisés en 24 heures.

Le 2 juillet, Ironsanctuary a fait un duo avec un autre TikToker qui a évoqué l’idée de se faire inviter dans le plus de mariages possible.

Kevin “ Ironsanctuary ” Clevenger est notamment l’un de ces créateurs, et il utilise maintenant la plateforme afin de tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de mariages en une seule journée.

Il a également fourni une plateforme à des millions de nouveaux influenceurs tels Addison Rae, Charli D’Amelio et Khaby Lame.

Depuis six ans, TikTok est devenu le foyer d’une grande variété de tendances de danse et de clips vidéo.

by Ludovic Quinson