Ce populaire effet TikTok fait rêver les internautes

Depuis quelques jours les tiktokers ont la tête dans les étoiles grâce à un effet en réalité augmentée sur TikTok qui leur permet d’ajouter un peu de magie à leur environnement.

Sur TikTok, les créateurs de contenu ont à leur disposition un large éventail de filtres et d’effets incroyables pour tenter de sortir du lot avec des vidéos hautes en couleur.

Entre les filtres qui permettent d’ajouter un effet ensoleillé ou une ambiance cozy à ses vidéos et les effets qui permettent de laisser libre cours à sa créativité ou de s’amuser en tentant de deviner quelle princesse Disney on est, ou ce à quoi on ressemblerait à 80 ans, il y en a pour tous les goûts.

Néanmoins, rien ne vaut l’attrait de la nouveauté. Aussi populaires soient les filtres et les effets qui sont déjà dans la place, dès qu’un nouveau filtre ou effet fait son apparition, très vite on ne voit plus que lui. Récemment, c’est un effet en réalité augmentée qui fait tourner les têtes, permettant aux tiktokers de transformer leur environnement.

L’effet “Planets” envahit TikTok

Grâce à cet effet, lorsque la caméra du smartphone est pointée vers le ciel, une tout autre ambiance est proposée, permettant de voir des étoiles et même … des planètes.

La plupart des tiktokers se sont dits bluffés par le réalisme de cet effet, si bien qu’en quelques jours il est devenu extrêmement populaire sur l’application, de nombreuses vidéos atteignant plusieurs millions de vues en un temps record. De nombreuses voix se sont élevées, clamant que c’est le meilleur effet de l’histoire de TikTok.

Bien sûr, certains utilisateurs ont été nettement moins emballés que d’autres, jugeant l’effet beaucoup trop effrayant. Il faut bien avouer qu’il y a de quoi perdre pied lorsqu’en ouvrant sa porte, on voit une planète se rapprocher dangereusement …

Quoi qu’il en soit la majeure partie des tiktokers en redemandent !