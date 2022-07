Beyoncé fait une entrée fracassante sur TikTok avec sa première vidéo

La seule et unique Beyoncé s’est officiellement lancée sur TikTok en dévoilant sa toute première vidéo et en faisant un énorme cadeau à ses fans.

Le prochain album de Beyoncé arrive à grands pas ! En effet, “Renaissance” est prévu pour le 29 juillet 2022 et les fans les plus impatients peuvent déjà écouter en boucle le tout nouveau single “Break my Soul”.

Le nouveau titre de Beyoncé a immédiatement cartonné, amassant plus de 16 millions de vues en quelques semaines seulement sur la plateforme YouTube. L’aura de Queen Bey s’est largement étendue sur les autres réseaux sociaux et notamment sur TikTok ou nombre de fans ont déjà créé leur chorégraphie pour accompagner le tube.

Le 14 juillet, la folie Beyoncé est passée à un tout autre niveau. En effet, la chanteuse iconique a publié son tout premier TikTok. Une arrivée fracassante que même le compte officiel de TikTok a accueilli en grande pompe.

Aujourd’hui, mon feed est pour toi, Beyoncé

Afin de promouvoir son nouveau single et de remercier ses fans, Beyoncé a publié son tout premier TikTok : une compilation de chorégraphies publiées en ligne par son immense communauté. En description de la vidéo, Queen Bey a ajouté :

Voir toutes les chorégraphies que vous avez publiées me rend tellement heureuse ! Merci à vous tous pour l’amour que vous portez à BREAK MY SOUL ! – Love B

Comme l’on pouvait s’y attendre, l’arrivée tonitruante de la légende du RnB sur TikTok n’est pas passée inaperçue. En moins de 24 heures, sa première vidéo a comptabilisé plus de 4 millions de vues et près de 500 000 likes.

En commentaires, nombre de fans ont témoigné leur enthousiasme. Le compte officiel de TikTok s’en fendu d’un “LA REINE EST ARRIVÉE”, alors qu’une internaute hallucinait en avouant “Je n’arrive pas à croire que j’assiste à l’ère TikTok de Beyoncé”.

Beyoncé arrive sur TikTok avec un énorme cadeau

Queen Bey ne s’est pas contentée de publier sa première vidéo sur TikTok. En effet, la star amène avec elle tout son catalogue musical que tous ses fans pourront librement utiliser dans leurs vidéos.

Une chose est dorénavant sûre : cet été, les TikTok de danse sur les sont de Queen Bey vont être légion !