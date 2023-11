Un leak suggère le retour d’une classe dans la prochaine extension de Diablo 4

Un nom de fichier découvert par des dataminers nous offre un premier indice sur la classe qui rejoindra Diablo 4 avec sa première extension, Vessel of Hatred.

Le leak de Vessel of Hatred de Diablo 4, partagé sur Reddit, contient divers noms de fichiers qui pourraient être des spoilers sur la direction que prendra l’aventure dans le monde de Sanctuaire et il se trouve qu’une classe de Diablo est justement originaire de cette terre. De nombreux noms de fichiers incluent le mot Kurast, la ville au cœur de la jungle que les joueurs ont pu visiter dans Diablo 2 lorsqu’ils étaient à la poursuite du frère de Diablo, Mephisto.

Coïncidence, après son retour dans Diablo 4, Mephisto semble être le prochain grand méchant dans la première extension du jeu connue sous le nom de Vessel of Hatred. L’extension pourrait voir les héros sur la piste de Mephisto, dans un voyage qui les ramène dans les jungles de Kurast, mais plus important encore, ils pourraient chercher de l’aide auprès des guerriers qui y vivent, les Féticheurs, faisant de ces derniers la prochaine classe potentielle de Diablo 4.

Bien sûr, cela n’a pas été confirmé par Blizzard, mais revenir à Kurast pourrait être l’occasion parfaite de ramener la classe Féticheur et de les relier au lore et au gameplay (et au marketing) de l’extension Vessel of Hatred. En ce qui concerne le lore, il est probable que les Féticheurs ne seront pas contents de voir Mephisto et ses démons de retour sur leurs terres, surtout après sa destruction dans Diablo 2. Il serait donc logique qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le combattre et mettre fin à son règne de terreur.

Mephisto lui-même pourrait être de retour dans les jungles de Kurast à la recherche de quelque chose en lien avec son passage sur ces terres par le passé, nous permettant ainsi d’explorer une zone délaissée depuis Diablo 2. Bien qu’un lieu similaire ait été vu dans Diablo 3, c’est Kurast qui est associée à Mephisto et à la classe Féticheur. Cependant, certains pourraient arguer que le Féticheur est trop semblable aux classes Nécromancien et Druide. Pourtant, le Nécromancien et le Féticheur étaient tous les deux présents en tant que classes dans «Diablo 3.

Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous en saurons plus sur la prochaine classe de Diablo 4.

