Les joueurs de Diablo 4 veulent une bonne raison de rejouer la campagne dans la Saison 3

Les joueurs de Diablo 4 souhaitent que Blizzard leur donne une bonne raison de rejouer la campagne, comme des récompenses inédites ou une difficulté plus élevée dans la Saison 3.

Diablo 4 se différencie des précédents jeux Diablo en ce sens que, une fois la campagne terminée, en difficulté Normale ou Vétéran, il y a peu d’intérêt à la rejouer pendant le contenu saisonnier. Bien sûr, les joueurs doivent terminer la campagne au moins une fois avant de pouvoir s’attaquer au Périple Saisonnier. Cependant, pour de nouveaux personnages dans les saisons suivantes, ils n’ont guère de raisons de s’embêter à rejouer la campagne.

Les joueurs auront l’option de passer la campagne et de plonger directement dans le contenu saisonnier lorsqu’une nouvelle saison commence. Ce contenu est également bloqué jusqu’à ce que la campagne soit passée ou terminée. Cela peut malheureusement prendre plus de 20 heures, la plupart des joueurs choisissent donc de la passer car il existe des moyens plus efficaces d’atteindre le niveau 50 et d’accéder au nouveau contenu.

Blizzard Entertainment

Cependant, comme la campagne de Diablo 4 est l’un des meilleurs contenus disponibles, surtout comparée au contenu Saisonnier souvent décevant, certains joueurs demandent à Blizzard de leur donner plus de motivation pour rejouer la campagne lorsqu’une nouvelle saison arrive.

Certains joueurs demandent de pouvoir jouer la campagne dans des difficultés plus élevées comme Cauchemar et Tourment, tandis que d’autres aimeraient voir des quêtes saisonnières disponibles dans le cadre de l’histoire.

La campagne de Diablo 4 devient redondante

Sur Reddit, l’utilisateur u/Geebs91 s’est interrogé sur la nécessité de refaire la campagne. Dans les commentaires, le sujet a dévié et s’est focalisé sur le retour possible d’un mode Campagne +. Certains voulaient simplement de meilleures récompenses pour se sentir motivés à rejouer les quêtes de l’histoire chaque saison : « Ils devraient faire une sorte de mode campagne+ avec des défis supplémentaires et de meilleures récompenses si vous l’avez déjà terminée. J’ai réellement apprécié l’histoire lors de sa première sortie. ».

Un joueur a partagé le même ressenti : « Ce serait le mieux, donc ceux qui veulent l’ancien style de Diablo 2 peuvent le rejouer mais à un rythme accéléré ».

D’autres ont argumenté que si les joueurs veulent rejouer la campagne, ils devraient simplement la jouer et que l’essentiel du jeu est de s’amuser. « Avez-vous un groupe d’amis avec qui jouer ? À part ça, oui, vous monterez en niveau plus rapidement si vous passez la campagne, mais qui s’en soucie ? Si vous voulez jouer la campagne, faites-le. Ce n’est pas comme si 3 mois n’étaient pas suffisants ».

Il sera intéressant de voir si Blizzard trouve de nouvelles manières d’utiliser la campagne de Diablo 4 dans les prochains mois. Puisque les joueurs semblent se lasser, une solution pourrait être envisagée.

Bien que les quêtes saisonnières ne font que peu avancer l’intrigue, les joueurs devront attendre le DLC Vessel of Hatred pour la prochaine expansion majeure de l’histoire dans Diablo 4.