Les joueurs de Diablo 4 taclés par le Président de Blizzard : « Ils n’ont aucune patience »

La Blizzcon a sans doute aucun doute été une expérience réussie pour Blizzard en tant que développeur, mais des commentaires récents du président de la société ont suscité un débat important au sein de la communauté de Diablo.

Les plus grosses infos de l’événement concernaient World of Warcraft mais les fans de Diablo ont eux aussi eu de bonnes nouvelles, avec la confirmation de la première extension pour le quatrième jeu de la série, intitulée Vessel of Hatred. Prévue pour une sortie fin 2024, elle verra le retour du grand démon Mephisto pour la première fois depuis Diablo 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le président de Blizzard, Mike Ybarra, était présent à l’évènement et une déclaration particulière de sa part a provoqué un énorme débat.

Le président de Blizzard, Mike Ybarra, dit que les joueurs n’ont « aucune patience »

Dans une interview avec The Verge, Ybarra a discuté de la difficulté de développer des jeux de haute qualité dans des délais de plus en plus courts, en disant : « Les joueurs n’ont aucune patience. Ils veulent du nouveau contenu tous les jours, toutes les heures. Nous essayons de réagir au plus vite tout en maintenant le niveau de qualité élevé de Blizzard. »

Reprenant ces commentaires dans une publication sur le subreddit de Diablo, un utilisateur a partagé les déclarations de Ybarra sous le titre « Il n’a pas tort », déclenchant un débat considérable au sein de la communauté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Beaucoup se sont empressés de désapprouver, citant les difficultés du jeu à son lancement comme preuve, avec un commentaire : « Eh bien, je veux dire, s’ils n’avaient pas enlevé des choses qui auraient dû être là dès le départ, beaucoup de nouveautés ne seraient pas nécessaires. »

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un autre a rapidement fait écho à ces mots, ajoutant : « C’est pourquoi on a besoin d’un niveau de jeu satisfaisant, avec le sentiment de progresser et des transitions de “c’est difficile” à “Superman” pour un petit coup de boost. Ils ont conçu un jeu AAA sans ces choses et ils se plaignent ensuite des joueurs. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres ont souligné que c’est peut-être le besoin de revenus constants au niveau de l’exécutif qui crée ces pressions, quelqu’un affirmant : « Si un jeu est retardé, cela ne me dérange pas du tout. Je veux qu’ils prennent tout le temps nécessaire pour faire un excellent jeu. Vous savez qui est vraiment impatient ? Les dirigeants des sociétés de jeux. Ils veulent des revenus constants, des microtransactions toutes les heures, de l’esthétique plutôt que du contenu. »

Après une Blizzcon très positive, il est surprenant que le développeur ait réussi à plonger dans la controverse aussi rapidement. Cela dit, il est probable que ces commentaires seront rapidement oubliés si les jeux de Blizzard continuent de s’améliorer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour notre couverture de tout ce que nous savons sur l’extension Diablo à venir, consultez notre article sur Vessel of Hatred.