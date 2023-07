DLC de Diablo 4 : quels classes pourraient débarquer ?

Actuellement, Diablo 4 compte cinq classes, mais d’autres seront probablement ajoutées au fil du temps. La question est de savoir quelles classes de la franchise pourraient être introduites dans le quatrième volet.

Alors que l’arrivée d’un DLC a été confirmée par Blizzard, pour l’heure son contenu reste un mystère. Il est probable qu’il prolongera l’histoire de Diablo 4, avec potentiellement le retour d’un ou de tous les Démons Primordiaux à un moment donné. Cependant, Blizzard n’a pas encore confirmé si d’autres classes feront leurs débuts avec le DLC.

L’article continue après la publicité

Jusqu’à présent, à chaque nouveau DLC au moins deux nouvelles classes étaient ajoutées au titre concerné. Il y a de grandes chances que Diablo 4 ne fasse pas exception. Mais quelles classes pourraient être concernées ? Lors du lancement, l’absence de certaines classes a dérouté les joueurs, sans parler du fait qu’il s’agit du premier opus de la franchise à ne pas compter de nouvelles classes.

Blizzard Entertainment

Quelles classes pourraient être introduites dans Diablo 4 ?

Guerrier (Diablo 1)

Le Guerrier était la classe de mêlée standard dans le tout premier Diablo. Cependant, la classe du Guerrier a rapidement disparu des radars au profit d’autres classes comme le Barbare, le Paladin, et le Croisé. Dans le lore, le Guerrier de Diablo 1 était le Prince Aidan de Tristram qui est devenu le Rôdeur noir.

L’article continue après la publicité

Barde (Diablo 1 : Hellfire)

Le Barde était la classe cachée de l’extension Hellfire de Diablo 1, pour l’utiliser il fallait remplacer un fichier texte dans le dossier du jeu. Comme cette classe n’était pas officielle, il n’y a peu de chance qu’elle soit ajoutée dans Diablo 4, mais sait-on jamais !

Amazone (Diablo 2)

Les Amazones sont de puissantes guerrières qui maîtrisent le combat avec des arcs, des javelots et des lances. Elles ont remplacé la classe du Voleur dans Diablo 2, et sont devenues par coïncidence des alliées de l’Ordre des Voleurs de l’Œil Sans Vue lors du premier acte du jeu. Leur retour semble également peu probable étant donné que leurs compétences et leur style de combat sont utilisés par le Voleur, de retour dans Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Assassin (Diablo 2)

Les Assassins excellent dans les arts martiaux. Ils ont fait leurs débuts dans l’extension de Diablo 2, The Lord of Destruction. Ce personnage a également emprunté de multiples éléments au Voleur, il a été plus tard remplacé par le Chasseur de Démons dans Diablo 3. Pour cette raison, et le fait que le Voleur est de retour dans Diablo 4, l’Assassin n’est pas non plus le meilleur candidat pour Diablo 4.

Chasseur de Démons (Diablo 3, Diablo Immortal)

Capable de manier deux arbalètes, de lancer des explosifs, de placer des pièges et de recourir à la magie des ombres, le Chasseur de Démons est une combinaison de l’Assassin et de l’Amazone. La classe a été populaire à la fois dans Diablo 3 et Immortal et serait susceptible de revenir, malgré la présence du Voleur dans Diablo 4

L’article continue après la publicité

Féticheur (Diablo 3)

Les Féticheurs canalisent les pouvoirs du Vaudou pour invoquer des esprits et des morts-vivants pour attaquer les ennemis et les plier à leur volonté. À l’origine, la classe a remplacé celle du Nécromancien dans Diablo 3, mais elle s’est avérée moins populaire. De ce fait, le Nécromancien a été ajouté à Diablo 3 via un DLC. Comme le Nécromancien est déjà dans Diablo 4, cela pourrait signifier qu’il n’y a pas de place pour le Féticheur, mais comme ils ont pu coexister dans Diablo 3, ça reste envisageable.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Moine (Diablo 3, Immortal)

Les Moines sont des combattants disciplinés avec une bonne attaque et des compétences défensives impressionnantes, ce qui signifie qu’ils sont extrêmement polyvalents en combat rapproché. Ils ont également volé certains éléments de la classe Assassin. Le Moine était populaire dans Diablo 3 et Immortal, ce qui lui donne de grandes chances de faire ses débuts prochainement dans Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Paladin (Diablo 2)

Le Paladin est un guerrier orienté mêlée qui utilise des auras et de la magie sacrée pour renforcer sa force et affaiblir ses ennemis. Il a en grande partie remplacé la classe du Guerrier, mais avec le zèle de la lumière sacrée guidant leur chemin. La classe pourrait bien s’insérer dans Diablo 4, en particulier compte tenu de la religion d’Inarius qui a émergé depuis Diablo 3.

Croisé (Diablo 3, Immortal)

Le Croisé est un personnage similaire au Paladin. Le Croisé est un hybride caster/tank qui utilise une armure lourde tout en maniant un fléau, une épée, et un grand bouclier. Mais leur arme principale est leur droiture, qu’ils utilisent avec leur force de volonté pour punir les hérétiques et les démons. La classe a été utilisée dans Diablo 3 et Immortal à la place du Paladin. Il semble plus que probable que l’une de ces deux classes reviendra dans Diablo 4. La seule question est, est-ce que ce sera le Croisé ou le Paladin ?

Chevalier de Sang (Diablo Immortal)

Le Chevalier de Sang est une classe vampirique actuellement exclusive à Diablo Immortal. Le Chevalier de Sang est la première nouvelle classe de Diablo depuis que le DLC de Diablo 3 a dévoilé le Croisé en 2014. Blizzard a sorti la classe dans Diablo Immortal quelques semaines seulement après le lancement de Diablo 4. Par conséquent, on peut imaginer que les développeurs ont envisagé la possibilité de l’ajouter au quatrième volet par la suite.

Une nouvelle Classe

Chaque opus a introduit de nouvelles classes, à l’exception de Diablo 4. Diablo 2 et 3 ont introduit plusieurs nouvelles classes, même si certaines étaient largement inspirées par des classes précédentes. Il y a donc de grandes chances qu’une toute nouvelle classe face ses débuts dans les prochaines extensions.