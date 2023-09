Diablo 4 : Pourquoi le plan de Lilith contre les Démons Primordiaux était destiné à échouer

Lilith est la principale antagoniste de Diablo 4 et son plan pour conquérir et protéger le Sanctuaire a plus que jamais divisé la communauté, un certain nombre des joueurs étant convaincus qu’elle avait raison dès le départ tandis que d’autres avancent qu’on peut sortir le démon de l’Enfer, mais on ne peut pas sortir l’Enfer du démon.

Parmi les antagonistes de la franchise, de l’avais général Lilith est nettement plus sympathique que ses pairs. La Fille de la Haine est la fille de l’une des entités les plus puissantes de l’univers, Mephisto, l’un des frères de Diablo.

Contrairement aux éminents représentants de son arbre généalogique, Lilith ne veut pas juste conquérir le Sanctuaire pour l’asservir ou le détruire. Elle souhaite que ce monde soit un refuge pour ceux qui fuient la guerre entre le Paradis et l’Enfer, c’est exactement pour cela qu’elle l’a créé avec l’Ange Inarius. Cependant, sa vision de la sécurité n’est pas partagée par la majorité de l’humanité.

Normalement, les différents opus de Diablo se terminent avec la défaite de Diablo à l’Acte 4, avant qu’un antagoniste, l’un des autres Démons Primordiaux ou une autre menace, prenne sa place dans les extensions. La fin de Diablo 4 se termine sur une note plus amère que triomphante, une fin qui fait craindre aux joueurs que le plan de Lilith était la seule vraie manière de sauver le Sanctuaire des griffes de Diablo, ou de ses frères. À tel point que certains joueurs auraient même voulu pouvoir s’allier avec Lilith.

Néanmoins, de l’avis général, faire appel à la fille d’un Démon primordial pour combattre un tenant du titre risquait simplement de créer un Enfer sur Terre, ou plutôt sur le Sanctuaire.

Un conflit éternel

Pour la petite histoire, Lilith et Inarius, un démon et un ange, sont tombés amoureux et ils ont choisi d’abandonner chacun sa propre espèce. Plutôt que de combattre dans le Conflit Éternel comme il était coutume jusqu’alors, le couple a décidé de créer leur propre monde, un Sanctuaire à l’abri du Paradis et de l’Enfer. Leurs enfants, des hybrides démon/ange appelés Nephalem, ont été considérés comme une abomination par les armées du Paradis comme de l’Enfer et ils ont presque été exterminés.

Après avoir réalisé que ses Nephalem étaient incroyablement puissants, Lilith a décidé de les utiliser comme armes contre le Paradis et l’Enfer, levant une armée. Elle est devenue de plus en plus despotique et démoniaque, sa colère menaçant tout ce qu’elle avait construit. Si ses intentions étaient nobles au départ, elle est finalement devenue ce qu’elle détestait le plus. En essayant d’éviter le Conflit Éternel, elle est devenue l’une de ses combattantes les plus impitoyables.

Inarius, ne voyant pas d’autre solution, a décidé de l’exiler dans le vide avant de se cacher dans le Sanctuaire, créant finalement une religion autour de lui. Avec le temps, il a commencé à vouloir retourner au Paradis, mais il a été rejeté par ses frères angéliques, tandis que le culte de Lilith a pris de l’ampleur dans le Sanctuaire.

Le plan de Lilith pour sauver le Sanctuaire

Lilith revient dans Diablo 4, libérée de sa prison par ses adeptes, et elle reprend immédiatement là où elle s’était arrêtée. Voyant que le monde a été attaqué à plusieurs reprises par les Démons Primordiaux, ou même des anges rebelles comme Malthael, Lilith déchaîne sa propre armée démoniaque sur le Sanctuaire. Cependant, pour sécuriser son monde des attaques des Démons Primordiaux, comme Diablo, Baal et son père Mephisto, elle prévoit d’abord d’envahir l’Enfer.

Blizzard

Sa logique est simple : si elle conquiert l’Enfer tout en gardant le contrôle sur le Sanctuaire, l’Enfer ne pourra plus menacer le Sanctuaire. Elle pourrait alors détruire, ou du moins contenir, les Démons Primordiaux. Il est à noter que Lilith ne semble pas trop préoccupée par la lutte contre les armées du Paradis, probablement affaiblies lors des événements de Diablo 3.

Cependant, il y a un problème. Elle transformerait essentiellement le Sanctuaire en royaume infernal, loin de sa vision originale. Le Sanctuaire était une bonne idée grâce à son rejet du Conflit Éternel et à l’équilibre que Lilith et Inarius apportaient. Tous deux sont devenus désabusés et corrompus par leurs propres croisades. Ils ne réalisent pas qu’ils ont déjà réussi à créer un monde à part de leur histoire sanglante.

L’abominable vérité

C’est là qu’on peut se demander s’ils voulaient vraiment protéger le Sanctuaire, s’ils ne feraient pas mieux de s’allier avec l’humanité, de combattre pour elle plutôt que de chercher à la conquérir. Après tout, le Paradis ne voit plus l’humanité comme une menace, reconnaissant enfin leur potentiel dans Diablo 3, mais ils rejettent toujours Inarius. Lui et Lilith sont tous deux motivés par leurs propres désirs. Inarius utilise l’humanité pour retourner au Paradis, et Lilith ne réalise pas qu’elle est consumée par la haine.

Finalement, Lilith est vaincue à cause de sa nature démoniaque. Bien qu’elle pense bien faire, elle fait simplement ce que les démons font toujours, agissant avec malveillance et causant destruction et misère. Pour la seconde fois, Lilith ne protège pas le Sanctuaire parce qu’elle est incapable d’échapper au Conflit Éternel. Ses enfants ne peuvent pas non plus y échapper, car cela fait partie d’eux. Cependant, ils ont le pouvoir de lui résister.

La fin de Diablo 4 suggère fortement que Diablo et les autres Démons Primordiaux reviendront. Un vitrail représentant Diablo plane symboliquement sur Lilith à la fin du jeu, et Mephisto a déjà trouvé son chemin dans le monde des humains. Cependant, on ne peut qu’imaginer que lorsqu’ils montreront à nouveau leurs visages, un groupe de héros sera prêt à les affronter, les Nephalem se lèveront de nouveau. C’est le destin de l’humanité de défendre le Sanctuaire et non pas celui de Lilith.

