De nombreux joueurs de Diablo 4 auraient voulu se rallier à Lilith

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lilith n’était pas un antagoniste comme les autres. À tel point que de nombreux joueurs voulaient se ranger à ses côtés plutôt que de la combattre dans Diablo 4 !

L’antagoniste de Diablo 4, Lilith, est très différente de Diablo et des autres Démons Primordiaux que les joueurs ont dû affronter dans la populaire franchise de Blizzard. Lilith est la créatrice du Sanctuaire, qu’elle a conçu afin qu’elle, Inarius, et leurs enfants, les Nephalem, puissent vivre en paix. Après des années de combat contre les forces du Ciel et de l’Enfer, Lilith est devenue une dictatrice impitoyable et elle a finalement exilée dans le Vide par sa moitié, Inarius.

Lilith fait son grand retour dans Diablo 4 et elle commence d’entrée de jeu à reprendre le contrôle du Sanctuaire, accueillant à bras ouvert l’humanité, à condition qu’ils se prosternent devant elle. Cependant, elle a également l’intention de protéger le monde des démons ; le seul problème est qu’elle cherche à le corrompre. Bien que Lilith n’ait pas laissé de marbre les joueurs, ils n’ont d’autre choix que de s’allier avec Inarius pour la stopper.

Dans une interview à la Gamescom 2023, le Directeur Général de Diablo 4 a expliqué pourquoi Diablo n’était pas le principal antagoniste de la franchise, mettant en lumière ce que la communauté pense de Lilith :

“Avoir les trois Démons Primordiaux dans chaque jeu est en quelque sorte un affront à la force et au pouvoir des Démons Primordiaux. Je pense donc que l’introduction de la Fille de la Haine était une excellente manière de proposer une histoire plus nuancée.”

Fergusson a ensuite ajouté que certains joueurs lui ont dit qu’ils voulaient se ranger du côté de Lilith et que son plan pour défendre le monde de Diablo aurait peut-être été la meilleure solution.

“De nombreux joueurs sont venus nous dire : non, non, je veux adhérer à son plan. Je veux être sur la liste et je ne veux pas faire cette autre chose. Nous avons pu raconter une histoire suffisamment captivante pour que les gens se disent : oh, en fait, elle a beaucoup de sens. Je veux la suivre, ce n’est pas un méchant caricatural, mais quelqu’un qui pense vraiment faire le bien.”

Il serait intéressant de voir combien de joueurs étaient d’accord avec le plan de Lilith, car la fin du jeu montre clairement qu’avec la disparition de Lilith, les Démons Primordiaux pourraient commencer à attaquer le Sanctuaire de nouveau. La Fille de la Haine était-elle vraiment le seul rempart de l’humanité contre sa famille démoniaque ?