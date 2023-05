Comment télécharger Diablo 4 en avance ?

Alors que le coup d’envoi de Diablo 4 est des plus imminents, il va bientôt être possible de le pré-télécharger sur certaines plateformes. Voici tout ce que vous devez savoir pour le télécharger en avance et ne pas perdre une seconde le Jour J.

Après une attente qui semblait interminable, Diablo 4 s’apprête enfin à faire son entrée dans le paysage vidéoludique. Ce n’est désormais plus qu’une question de jours, pour ne pas dire d’heures, avant que les joueurs puissent explorer à nouveau les Pics Brisés, se mesurer à de nouveaux adversaires et se plonger dans l’histoire à la rencontre de Lilith.

L’article continue après la publicité

Sans surprise, après une si longue attente, de nombreux joueurs n’ont pas hésité à précommander le quatrième volet de la populaire franchise de Blizzard, d’autant plus qu’elle permet de profiter d’un accès anticipé. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis le lancement de Diablo 3, alors il n’y a plus un jour à perdre.

Blizzard

Si vous voulez aller encore plus loin, il est même possible de télécharger le jeu en avance pour éviter de perdre du temps le jour du lancement. Voici la marche à suivre.

Les joueurs qui le souhaitent auront la possibilité de télécharger Diablo 4 dès le 31 mai à 1 heure du matin (heure de Paris).

L’article continue après la publicité

À partir du 31 mai, suivez ces différentes étapes pour précharger Diablo 4 sur votre plateforme de choix :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

PC Windows

Lancez le client Battle.net . Si Diablo IV ne se trouve pas déjà dans votre barre de favoris, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur l’icône + . Vous pouvez également accéder à Diablo IV via la page Tous les jeux . Diablo IV apparaîtra en haut de la liste.

. Si Diablo IV ne se trouve pas déjà dans votre barre de favoris, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur l’icône . Vous pouvez également accéder à Diablo IV via la page . Diablo IV apparaîtra en haut de la liste. Une fois sur la page du jeu Diablo IV, cliquez sur le menu déroulant sous Version du jeu et sélectionnez Diablo IV. Cliquez sur le bouton bleu intitulé Installer. Le jeu s’installe. Lorsqu’il est disponible, cliquez sur Jouer pour le lancer.

Préparez-vous à sauver Sanctuaire.

Xbox

Ouvrez le Xbox Store et cherchez Diablo IV. Cliquez sur Télécharger .

et cherchez Diablo IV. Cliquez sur . Préparez-vous à terrasser les légions de Lilith.

PlayStation

Ouvrez le PlayStation Store et cherchez Diablo IV. Cliquez sur Télécharger .

et cherchez Diablo IV. Cliquez sur . Préparez-vous à sauver les citoyens et citoyennes de Sanctuaire des ténèbres qui les entourent.

Quelle est la taille des fichiers ?

Bien que la taille totale des fichiers pour le pré-téléchargement de Diablo 4 n’ai pas encore été confirmée à l’heure où sont écrites ces lignes, les configurations sur PC confirment que vous aurez besoin d’au moins 90 Go d’espace disque disponible pour télécharger le jeu.

Bien que cela changera probablement d’une plateforme à l’autre, attendez-vous à un pré-téléchargement assez massif.