Diablo 4 : configuration minimale et recommandée sur PC

Alors que le coup d’envoi de la bêta ouverte de Diablo 4 est des plus imminents, voici la configuration minimale et recommandée requise pour profiter pleinement de l’expérience sur PC.

Après de longues années d’attente, le tant attendu nouvel opus de l’emblématique licence de Blizzard, Diablo, s’apprête enfin à faire son entrée dans le paysage vidéoludique. Ce quatrième volet succèdera à Diablo III, qui a fait ses débuts en 2012.

Si avec Diablo Immortal les développeurs n’étaient parvenus qu’à attiser l’ire de la communauté, avec Diablo 4, Blizzard compte bien donner aux joueurs ce qu’ils veulent, promettant une ambiance beaucoup plus “sombre”, davantage en phase avec l’univers de la licence.

L’article continue après la publicité

Malheureusement l’accès anticipé à la bêta n’a pas été à la hauteur des attentes des joueurs qui ont fait les frais d’erreurs diverses, de bugs et de déconnexions, mais malgré ce lancement chaotique les développeurs comptent bien rectifier le tir.

“Nous avons déployé six correctifs au cours du weekend, nous avons résolu des dizaines de problèmes et tout ce travail va porter ses fruits le weekend prochain et préparer le lancement”, a déclaré Rod Fergusson, le directeur général de Diablo 4.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et tenter de profiter de la meilleure expérience possible en dépit des aléas propres aux bêtas, voici la configuration minimale et la configuration recommandée pour s’aventurer sur Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Configuration minimale et recommandée pour Diablo 4

Sur le forum officiel, les développeurs ont levé le voile sur les différentes configurations requises pour profiter de la bêta ouverte de Diablo 4.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

La configuration minimale est requise pour profiter de ce quatrième volet avec “une résolution native de 1080p et une résolution de rendu de 720p, des paramètres graphiques bas et 30 ips”.

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8100 Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280 DirectX : version 12

version 12 Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

La configuration recommandée quant à elle est requise pour bénéficier d’une “résolution de 1080p, des paramètres graphiques moyens et 60 ips.”

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X Mémoire : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470 DirectX : version 12

version 12 Espace disque : SSD avec 45 Go d’espace disponible

Ils en ont profité pour préciser que le ray tracing ne sera pas pris en charge lors de la bêta ni même du lancement. Cette fonctionnalité sera néanmoins ajoutée au jeu par la suite.

L’article continue après la publicité

Pour rappel la bêta ouverte ouvrira ses portes le 24 mars et se clôturera le 26 mars.