Jeux des Gardiens de Destiny 2 : début, récompenses et plus

Parmi les multiples événements de Destiny 2, le Jeux des Gardiens est l’un des plus appréciés des joueurs qui cherchent à déterminer quelle est la meilleure classe. Après le lancement de Lightfall, Bungie a confirmé que l’événement reviendra cette année. Voici tous les détails concernant cette nouvelle édition.

Avec le lancement de la Saison 20 de Destiny 2, qui a fait ses débuts en même temps que l’extension Lightfall, les Gardiens ont pu mettre la main sur de toutes nouvelles armes, de nouveaux équipements, de nouvelles missions ainsi qu’un nouveau Raid à découvrir.

L’article continue après la publicité

Alors qu’il reste un certain temps avant que la prochaine extension ne fasse parler d’elle, les développeurs ont prévu une longue liste de réjouissances afin d’entretenir l’engouement des joueurs et leur permettre de se faire la main sur toutes les nouveautés de cette vingtième saison. En ce sens, l’un des événements les plus populaires de Destiny 2, le Jeux des Gardiens, s’apprête à faire un retour triomphal.

Quand va commencer le Jeux des Gardiens sur Destiny 2 ?

Bungie a officiellement dévoilé les dates auxquelles les joueurs pourront prendre part à l’événement Jeux des Gardiens sur Destiny 2. Le tant attendu événement démarrera juste après l’événement Bannière de Fer, le 2 mai 2023. Il sera possible d’en profiter jusqu’au 23 mai, ce qui laisse 3 semaines aux joueurs pour s’affronter.

L’article continue après la publicité

Les développeurs n’ont pas révélé à quelle heure l’événement débutera, mais on peut supposer que ce sera en même temps que la réinitialisation hebdomadaire, soit aux alentours de 18h.

Bungie Studios Dans le Jeux des Gardiens, les joueurs tente de conduire leur classe jusqu’au sommet.

Afin de pouvoir y participer, vous devez au préalable vous être échappés du Cosmodrome, ce qui vous permettra de débloquer la Tour en parlant à Eva Levante dans la Cour de la Tour.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

En quoi consistent les Jeux des Gardiens ?

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion d’y prendre part, les Jeux des Gardiens sont la version olympique de Destiny 2. Ils opposent les Arcanistes, les Chasseurs et les Titans pour déterminer la classe qui remportera la victoire et le prestige qui va avec. Les Gardiens doivent accomplir diverses missions pour gagner des lauriers, qui servent de points à chaque classe.

L’article continue après la publicité

Tous les joueurs recevront des objets de classe des Jeux des gardiens uniques qu’ils devront équiper pour gagner des lauriers et progresser dans les primes spécifiques à l’événement.

La classe qui aura obtenu le plus de lauriers à la fin des jeux sera déclarée gagnante et recevra une statue commémorative dans la Tour jusqu’à l’année suivante.

Récompenses des Jeux des Gardiens de Destiny 2

Les récompenses de l’édition 2023 n’ont pas encore été révélées, mais les joueurs peuvent s’attendre à recevoir des éléments cosmétiques sur le thème des Jeux olympiques pour leur participation. Il est également probable qu’une nouvelle arme soit ajoutée.