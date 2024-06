La fin de Destiny 2 : La Forme Finale expliquée – Comment se termine la campagne ?

Après une décennie de préparation, notre combat contre le Témoin est enfin au premier plan. Après avoir tiré les ficelles pendant des années avant de révéler sa présence, le Témoin n’a cessé de tourmenter la communauté de Destiny 2. Maintenant, il enfin temps de riposter.

La Forme Finale est centrée sur un affrontement culminant avec le grand méchant ultime de Destiny, mais comment tout cela se déroule-t-il exactement ? Pour l’instant, il nous reste encore quelques zones d’ombre à éclaircir en attendant le Raid Orée du Salut, ainsi que la huitième mission qu’il permettra de débloquer. Mais il y a déjà beaucoup de contenu à digérer dans la campagne.

Voici donc comment la campagne de La Forme Finale se termine et ce que cela prépare pour l’avenir immédiat de Destiny 2.

Cela va sans dire, mais cet article est bien évidemment truffé de spoilers. Nous allons décortiquer la fin de la campagne la plus importante de Destiny 2, alors ne continuez pas à lire si vous souhaitez l’expérimenter par vous-même en jouant.

Confrontation avec le Témoin

Après avoir accompli six missions d’histoire, découvert une faiblesse du Témoin et perdu le Spectre de Zavala, Targe, en cours de route, nous nous préparons enfin à affronter le grand méchant en face-à-face, et ce n’est pas une tâche facile. Arriver au combat lui-même n’est déjà pas une mince affaire.

Bungie Nous affrontons enfin le Témoin en face-à-face, en quelque sorte.

Après avoir affronté Dolgith, la Lame de la Raison, nous fonçons droit vers le Sacrarium, la demeure du Témoin. En repoussant des vagues d’ennemis, l’objectif ici est de réduire la santé des Subjugateurs essentiels. En faisant cela, un portail s’ouvre bientôt, nous emmenant dans le royaume des Ténèbres

C’est à l’intérieur de l’essence même des Ténèbres que nous commençons à apprendre comment nous pourrions vaincre le Témoin. « Ce qui a été fait dans les Ténèbres peut être défait dans les Ténèbres », s’écrient des voix avant que les Gardiens ne soient ramenés dans l’arène avec le Témoin.

Bungie Détruire ces statues permet de commencer à affaiblir le Témoin.

En répétant le processus, le bouclier du Témoin diminue petit à petit, et nous sommes finalement rejoints par Zavala, Ikora, Cayde et Crow, tous vous aidant à combattre les ennemis plus faibles pendant que vous vous concentrez sur les cibles plus importantes.

Dans un dernier effort, détruire une statue inflige un coup au Témoin, marquant la première fois que nous blessons cet ennemi tout-puissant. Bien que dans un dernier effort pour contrecarrer vos plans, le Témoin vous blesse gravement et vous téléporte. « Nous. Vous. Éliminons. ».

Nous avons alors seulement 90 secondes pour échapper à son emprise, ce que nous faisons bien sûr, et c’est la dernière partie jouable de la campagne de La Forme Finale avant qu’une poignée de cinématiques ne nous racontent la suite.

Face au Témoin, c’est la première fois que nous voyons le personnage légèrement blessé avant qu’il ne se transforme en un colosse que nous ne pouvons tout simplement pas affronter. Du moins, pas encore.

Bungie Le Témoin a pris sa forme finale, et il ne nous reste plus qu’à prier pour le Raid.

Fuir le Témoin

« Nous espérions tant que vous comprendriez », dit le Témoin. « Mais vous choisissez l’entropie. Vous vous délecterez du chaos, et dans votre sillage, il n’y a que souffrance ».

Aux côtés de Zavala, Ikora, Cayde et Crow, nous fuyons tous après que le Témoin se soit transformé en un horrible monstre. Pourtant, bien que cela puisse sembler une défaite totale, ayant fui notre combat, comme l’explique Mara Sov, nous avons maintenant de l’espoir.

« Le Témoin a peut-être gagné cette bataille, mais il est blessé », explique Sov.

Bungie Mara Sov rallie les troupes, réunissant tout le monde pour un dernier affrontement avec le Témoin dans le Raid à venir.

Réunissant plusieurs alliés clés, y compris Caiatl et son empire, Mithrax et sa Maison de la Lumière, ainsi que Micah-10, un mystérieux « Gardien de grande renommée qui vient à nous avec des idées audacieuses », Sov a rallié les troupes pour une dernière offensive.

« Vous allez prendre d’assaut le monolithe du Témoin et frapper là où il est le plus vulnérable. Brisez son emprise sur le Voyageur et vous l’anéantirez ».

Bungie C’est l’heure du raid, Gardiens. Tous les regards sont tournés vers l’Orée du Salut

L’Orée du Salut attend – Un dernier combat avec le Témoin

La cinématique s’estompe avant qu’un dernier message n’apparaisse à l’écran : « La bataille finale avec le Témoin approche ».

À ce jour, c’est la où nous en sommes des dernières heures de la saga Lumière et Ténèbres. Le Raid « Orée du Salut » débutera le 7 juin à 19h. C’est probablement là que nous mènerons la bataille finale, mais ce n’est pas tout. Dès que ce raid crucial sera complété pour la première fois au niveau mondial, une huitième et dernière mission de campagne sera débloquée pour tout le monde.

Soyez assurés que nous plongerons dans le Raid et vous tiendrons informés ici de tous les derniers développements alors que l’arc narratif de dix ans de Destiny 2 touche à sa fin.

