Quand aura lieu le prochain événement bannière de fer sur Destiny 2 ?

Alors que la Saison de la Résistance de Destiny 2 suit son cours, la plupart des joueurs se demandent quand le prochain événement Bannière de Fer va débuter. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface à ce sujet jusqu’à présent.

La Saison 20 de Destiny 2, la Saison de la Résistance, a fait ses débuts en même temps que l’extension Lightfall, le 28 février. Grâce à cette nouvelle extension, les Gardiens ont pu mettre la main sur de toutes nouvelles armes, de nouveaux équipements, de nouvelles missions ainsi qu’un nouveau Raid à découvrir.

Bungie s’efforce toujours d’entretenir l’engouement des joueurs avec du nouveau contenu et à présent que la nouvelle saison a été lancée, c’est l’événement Bannière de Fer et les récompenses qui vont avec qui sont dans la ligne de mire des joueurs. Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter pleinement.

Bungie Studios La Saison 20 de Destiny 2 a été lancée le 28 février 2023.

Quand aura lieu le prochain Bannière de Fer ?

L’événement Bannière de Fer sera disponible dans Destiny 2 pendant une semaine, à trois reprises au cours de la Saison de la Résistance. Bungie a officiellement dévoilé les dates auxquelles les joueurs pourront prendre part à l’événement de Destiny 2.

La Bannière de Fer de Destiny 2 sera disponible à ces dates :

Semaine 3 (14 – 21 mars)

Semaine 6 (du 4 au 11 avril)

Semaine 9 (25 avril – 2 mai)

En quoi consiste l’événement Bannière de Fer sur Destiny 2 ?

Bannière de fer est un mode en PvP dans lequel il est possible de mettre la main sur de précieuses récompenses. Toutefois, il n’est possible de prendre part à cet événement de Destiny 2 qu’après avoir rencontré le Seigneur Shaxx (Quête Nouvelle lumière) et parlé au Seigneur Saladin, à la Cour de la Tour.

Dans la Bannière de fer, vous gagnerez des jetons qui peuvent être échangés auprès de Seigneur Saladin. Jusqu’à présent il était possible d’obtenir des jetons en terminant une partie, sachant qu’une victoire rapporte bien plus qu’une défaite, et en remplissant des contrats hebdomadaires.

Il faut bien garder en tête qu’à chaque fois l’événement ne durera qu’une semaine, il n’y a donc pas de temps à perdre pour faire le plein de jetons.

Récompenses de l’événement Bannière de Fer

Les récompenses de la Bannière de Fer de la Saison de la Résistance n’ont pas encore été révélées par Bungie. Cependant, l’événement offre souvent aux joueurs des armures et des armes, il y a donc fort à parier que celles-ci seront encore une fois de la partie.