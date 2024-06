Un joueur de Destiny 2 complète la mission Double Destinée en “solo”, mais il y a un hic

Bien que de nombreux joueurs jouent à Destiny 2 entièrement en solo, certaines activités doivent être complétées en groupe. Le YouTuber Esoterickk s’est fait une réputation en mettant à mal ce principe, et son dernier exploit est l’un des plus impressionnants à ce jour.

Destiny 2 est, à son niveau le plus fondamental, un jeu qui est censé être apprécié avec d’autres. Les raids et les donjons sont conçus pour être joués respectivement par six et trois joueurs, bien que beaucoup parviennent à terminer ces derniers en solo.

L’extension La Forme Finale a apporté avec elle la nouvelle mission Double Destinée, une quête exotique qui a pour récompenses des objets de classe. Malheureusement, les mécaniques nécessitent au moins deux Gardiens pour la réussir et certains ont exprimé leur frustration à devoir jouer en groupe.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, Esoterickk a réussi à compléter la mission par lui-même. Le seul hic est qu’il l’a fait en jouant sur deux comptes en même temps.

Pour se préparer à sa mission « solo », le YouTuber a consacré beaucoup de temps à compléter la campagne principale et les missions post-campagne pour débloquer Double Destinée sur un second personnage.

À partir de là, il exécute la mission en alternant entre les deux personnages, contrôlant l’un avec une souris et un clavier et l’autre avec une manette. Inutile de dire qu’il y a pas mal de temps mort lorsqu’il passe d’un Gardien à l’autre, la partie la plus impressionnante de l’exploit étant sa capacité à équilibrer les deux.

Quiconque connaît vaguement l’histoire d’Esoterickk sait que ce n’est pas totalement inhabituel pour lui. Il a déjà réalisé des raids en solo, ainsi que vaincu Oryx en Mode Difficile dans la version originale de La Chute du Roi de Destiny. La suite de ses exploits est incertaine, mais avec plus de contenu prévu pour cette année à travers trois épisodes, il y aura encore beaucoup de défis difficiles à relever dans Destiny 2.