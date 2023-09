Les meilleurs codes crosshair CS2 utilisés par les pros : ZywOo, s1mple, NiKo…

Dans CS2, votre crosshair peut être adapté à vos préférences exactes, mais il peut être difficile de trouver le réticule parfait pour vous. Essayez alors les meilleurs codes de crosshair de Counter-Strike 2 utilisés par les joueurs professionnels.

Le crosshair va être votre outil de prédilection pour aligner des headshots, viser vos grenades et contrôler vos tirs. Par défaut, CS:GO, et maintenant CS2, vous offre un réticule dynamique vert. Cependant, cette option ne convient pas à la majorité des joueurs. Nombreux sont ceux qui privilégient un réticule statique et moins distrayant, d’une couleur qui tranche avec n’importe quel arrière-plan.

Cependant, face à tellement de choix pour modifier votre réticule, il est facile de passer des heures à ajuster les paramètres sans jamais trouver le crosshair idéal.

Alors afin de vous faire gagner du temps, voici les codes de crosshair utilisés par les joueurs pros, que vous pouvez tester en un simple copier-coller.

Les meilleurs codes de crosshair CS2 des joueurs pros

Nous avons sélectionné quatorze des plus grands joueurs du monde, incluant à la fois des snipers et des tireurs, et avons listé les codes de crosshair qu’ils utilisent dans CS2.

Note importante : l’apparence du crosshair varie en fonction de la résolution à laquelle vous jouez (16:9/16:10/4:3).

Code du crosshair de ZywOo

Code du crosshair de s1mple

Code du crosshair de NiKo

Code du crosshair de m0NESY

Code du crosshair de dev1ce

Code du crosshair de Twistzz

Code du crosshair de ropz

Code du crosshair de sh1ro

Code du crosshair de Ax1Le

Code du crosshair de YEKINDAR

Code du crosshair de blameF

Code du crosshair de ELiGE

Code du crosshair de stavn

Code du crosshair de KSCERATO

Autres codes de crosshairs de pros

Nous avons mis en avant certains des meilleurs crosshairs des meilleurs joueurs, mais il existe bien sûr de nombreux autres joueurs pros à découvrir. Voici une sélection supplémentaire de codes à essayer :

Joueur (Team) Code Crosshair broky (FaZe) CSGO-2uABj-Rr3dC-yhVt3-bXe8v-tDu8O b1t (NAVI) CSGO-9OysP-sFw9b-dHiXx-VXUA2-hif4D karrigan (FaZe) CSGO-CP44i-z2D7K-dpJhE-TvPaj-MaMbM Magisk (Vitality) CSGO-Ch7e4-W6rmt-rj9Tw-2HmUn-RfK5O rain (FaZe) CSGO-mbppN-WGdqq-XeBH8-bmdyV-fxwPB XANTARES (Eternal Fire) CSGO-UOrzd-vO3VJ-d9GDb-f96Sj-K564E cadiaN (Heroic) CSGO-OsK33-i3cCK-C3HFj-8NFp3-HpCxH arT (FURIA) CSGO-KYFYs-tNLXD-WXmzG-raZEx-8Er7C electroNic (NAVI) CSGO-RF8AU-LQcx8-erXvR-V45TS-Rx6KQ NAF (Liquid) CSGO-EETNw-LVXuB-spcMc-LmGSt-R5c7L jame (VP) CSGO-kQLy3-knZHs-y5tkt-wF7Ca-c8ksF k0nfig (NIP) CSGO-jPHWX-2Rv8b-oAAaP-eRHBs-pevvE jabbi (Heroic) CSGO-4PQMC-kA9Ho-muNQv-9u2BJ-tLXoN Patsi (Liquid) CSGO-ty4wQ-Va3B2-rMK8r-ROvoR-yopJN Spinx (Vitality) CSGO-HsTKJ-UzdPk-qvWjm-Y2FDE-eJH8D headtr1ck (NIP) CSGO-CmPqs-mhQJt-YmNOa-XhqMq-HvDmQ tabseN (BIG) CSGO-xjXqo-C9vj8-kzmGn-UKdLu-HRsuL w0nderful (Spirit) CSGO-jhrTh-eXR6k-6LeUL-C5ukE-FkdVG apEX (Vitality) CSGO-idk3k-MD5qw-6b9rH-tr7u7-KPh8E FalleN (Furia) CSGO-TpORA-p9Ley-TLQ3P-HzXJY-U9z6A HObbit (Cloud9) CSGO-tNKL3-nvYRR-MyrEa-Ds9kN-bkWjM Hunter (G2) CSGO-fefXh-O6xYZ-FdCHQ-OP9Kq-qKwLA Suihy (MOUZ) CSGO-POePx-nrfn5-rRXKx-tZASS-fcEBM FlameZ (Vitality) CSGO-VxTDO-uUGK3-wsSfC-kO6Yz-iyXsO Aleksib (NAVI) CSGO-Jp4hk-AfzML-FcpUT-2pfxZ-kSLoD JKS (G2) CSGO-Un7wk-YEcd5-YUnK4-eoFqZ-LbRVP Nertz (ENCE) CSGO-BKWBy-hHOaB-Hp9CR-hFWX4-T3SKF SunPayus (ENCE) CSGO-fBSrW-FdDK7-5PyDT-44XfM-2zpxA

Comment importer un code de crosshair dans CS2 ?

C’était très simple d’utiliser ces codes de crosshair dans CS:GO : il suffisait de les copier-coller dans vos paramètres. Et bien dans CS2, c’est exactement pareil.

Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez le menu des paramètres de CS2 en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage. Allez dans ‘Jeu’, puis dans ‘Réticule’. Sur l’aperçu du réticule, cliquez sur ‘Partager et importer’. Collez le code dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur ‘Importer’.

Cela changera automatiquement votre réticule pour correspondre exactement à celui d’un joueur pro, en fonction du code que vous avez utilisé.

N’oubliez pas que le changement d’aspect et de résolution affectera également l’apparence de votre crosshair. Beaucoup de joueurs pros utilisent un format d’image étiré en 4:3, ce qui signifie que leur réticule aura une apparence différente si vous jouez avec une autre résolution.

Pour les meilleurs paramètres dans CS2, consultez notre guide ici.