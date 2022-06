Warzone : Comment obtenir le pack gratuit Jugement Dernier avec Modern Warfare 2

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 2 peuvent déjà obtenir le pack Jugement Dernier pour Warzone Pacific et Vanguard.

Les fans de Call of Duty ont déjà hâte de mettre la main sur Call of Duty: Modern Warfare 2 en octobre prochain mais en attendant, certains peuvent déjà débloquer un pack de cosmétique gratuit pour Call of Duty: Warzone Pacific et Call of Duty: Vanguard.

MW2 arrive officiellement sur vos écrans à partir du 28 octobre 2022. Ce jeu nous apportera Warzone 2.0 en complément avec des nouvelles mécaniques de déplacement, une nouvelle campagne et bien plus encore.

Et grâce à l’édition “Vault” de MW2, les joueurs peuvent déjà débloquer les skins de Ghost. Mais en plus, il y a un autre pack de cosmétique gratuit. Ci-dessous, découvrez comment obtenir le pack Jugement Dernier pour Vanguard et Warzone.

Comment obtenir le pack Jugement Dernier sur Warzone et Vanguard

En précommandant l’édition digitale de Modern Warfare 2, vous pourrez avoir accès gratuitement à ce pack qui coûte normalement 1 500 Points CoD (environ 15€). C’est donc un bon plan de récupérer ce pack si vous voulez précommander le jeu dans tous les cas.

Votre précommande doit forcément être digitale pour que cela compte alors soyez sûrs que vous l’ayez fait via le PlayStation Store, Microsoft Store, Battle.net ou Steam. Si vous le faites avec Steam, vérifiez bien que votre profil est connecté à votre compte Call of Duty ou Activision.

Que contient le pack Jugement Dernier de Warzone et Vanguard

Deathknell – Skin de Lucas

– Skin de Lucas Automate Bloodthirsty – Plan d’arme

– Plan d’arme Jugement de la mort – Carte de visite

– Carte de visite Underworldly – Emblème

– Emblème La tête du diable – Réticule

– Réticule Night stalk – Autocollant

– Autocollant J’ai l’air intimidant – Blague de Lucas

– Blague de Lucas Bloody Nose – Blague de Lucas

Vous avez désormais toutes les informations à propos de ce pack gratuit !