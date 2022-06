Quand Rebirth Island reviendra-t-elle dans Warzone Saison 4 ?

La très populaire carte Rebirth Island de Warzone a été supprimée avec la Saison 4, mais les développeurs ont confirmé qu’elle ferait son retour. Voici quand les joueurs de Warzone peuvent s’attendre au retour de Rebirth Island dans Warzone.

Warzone n’a pas reçu de carte pour remplacer Verdansk lors de son intégration à Black Ops Cold War en décembre 2020. À la place, les joueurs ont eu droit à Rebirth Island, une version d’Alcatraz de Blackout.

Rebirth Island est rapidement devenue une expérience appréciée des fans, mais elle a été supprimée au début de la Saison 4 de Warzone Pacific pour mettre en avant la nouvelle carte Bonne Fortune. Les développeurs ont déjà confirmé que Rebirth Island reviendrait, alors voici quand elle sera de retour dans la Saison 4.

Date de retour de Rebirth Island dans Warzone

Rebirth Island reviendra dans le jeux le jeudi 30 juin après une mise à jour des modes de jeux de la Saison 4.

Tout au long de la Saison 4, les joueurs pourront découvrir les nouveaux modes de jeux de Caldera, et Bonne de Fortune, mais la première semaine de la Saison, Rebirth Island ne sera pas disponible.

Qu’est-il arrivé à Rebirth Island dans la Saison 4 ?

Rebirth Island a été retirée du jeu pendant la Saison 4 afin que la nouvelle carte, Bonne Fortune, soit au centre de l’attention. Il est toutefois important de se rappeler qu’il s’agit d’un changement temporaire.

Certains joueurs préfèrent de loin l’action rapide de Rebirth Island, c’est pourquoi Raven Software a ressenti le besoin de ne pas l’exclure de Warzone pendant trop longtemps. Vous pouvez également attendre avec impatience le mode Rebirth of the Dead, rempli de zombies, qui devrait arriver plus tard dans la Saison 4.