Ce changement des classes dans Warzone ne passe clairement pas

Les joueurs de la Saison 4 de Warzone Pacific sont déçus par un petit changement d’interface utilisateur qui affecte la façon dont les joueurs obtiennent leurs classes.

La Saison 4 de Warzone Pacific a donné aux joueurs une nouvelle mise à jour, en mélangeant la méta avec des buffs et des nerfs, ainsi qu’en introduisant le Marco 5 SMG et le UMG-8 LMG.

Pour réussir, il est essentiel d’avoir sa classe, et il faut parfois le faire rapidement au milieu des ennemis et des combats. Ceci étant dit, Raven a apporté un petit changement à l’interface utilisateur dans la Saison 4, ce qui cause beaucoup de frustration dans la communauté.

Les largages de classes n’ont plus la cote suite à un changement dans Warzone

Chaque fois que les développeurs ont apporté un changement quelconque aux classes, les joueurs n’ont pas tendance à bien réagir. C’est exactement ce qui s’est passé dans la Saison 4 et, une fois de plus, les joueurs n’en sont pas très heureux.

Dans la mise à jour de la Saison 4 de Warzone Pacific, Raven Software a légèrement modifié la façon dont l’interface utilisateur fonctionne lorsque les joueurs accèdent à un largage de classes.

Auparavant, lorsque les joueurs accédaient à un largage de classes, leur curseur était placé sur leur dernière sélection. Désormais, dans la Saison 4, les joueurs ont remarqué un changement à ce sujet dans les notes de patch, qui stipulent que “la sélection de l’interface utilisateur de la Caisse de classe en jeu commencera toujours en haut de la liste.”

Les joueurs ont réagi à ce changement sur Reddit, car beaucoup pensent que c’est “un changement incroyablement mauvais”.

Dans les commentaires de ce post Reddit, un utilisateur déclare que ce changement est “extrêmement stupide, même le raisonnement était encore plus idiot.” Raven a l’impression que ce changement va “mieux respecter la mémoire musculaire des joueurs dans le feu de l’action, surtout pendant les engagements.”

Cependant, ce qui se passe actuellement est le contraire, et les joueurs choisissent en fait beaucoup plus souvent les mauvaises classes : “J’ai sélectionné la mauvaise classe plusieurs fois maintenant !”

Il est important de noter que la mise à jour est encore très récente. Cela dit, cela n’a pas empêché les multiples plaintes de la communauté.