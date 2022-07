Warzone : La classe de la BAR qui rivalise avec le NZ-41

more

Nous vous conseillons donc vivement d’essayer cette classe personnalisée, surtout sachant que le NZ-41 ne restera pas éternellement au top de la méta sur Call of Duty: Warzone Pacific.

L’expert des statistiques a analysé les meilleures armes à distance de la Saison 4 de Warzone et il s’est rapidement rendu compte que le NZ-41 n’était clairement pas tout seul, la BAR étant très proche en terme de puissance.

JGOD, un expert de Call of Duty: Warzone Pacific , a révélé une classe puissante avec la BAR qui rivaliser avec la méta du NZ-41.

by Gaston Cuny