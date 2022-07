Rendre la map Bonne Fortune parfaite sur Warzone avec un simple changement

Des joueurs de Call of Duty: Warzone Pacific demandent à Raven Software d’effectuer un changement majeur sur Bonne Fortune pour perfectionner la carte.

Bonne Fortune, aussi nommé Fortune’s Keep en anglais, est une carte arrivée au lancement de la Saison 4 de Warzone Pacific en supplément de Caldera et Rebirth Island pour une rotation encore plus vaste. Une bonne majorité de la communauté semble déjà avoir adopté cette petite carte en mettant même de côté Rebirth Island pour certains.

Cependant, il y a toujours de la place pour quelques améliorations. Maintenant que le spot qui permettait aux joueurs de se faufiler sous la map a été patché, des joueurs de Warzone trouvent que Raven Software pourrait apporter un changement majeur mais simple à la carte Bonne Fortune pour l’améliorer.

Certains joueurs ont l’impression qu’il n’y a pas assez de station d’achat sur Bonne Fortune, rendant celles existantes très risquées à utiliser pour acheter des bonus tels qu’une auto-réanimation ou un drone par exemple. Étant donné qu’il y en a très peu, on retrouvera plus de joueurs en moyenne sur chaque station.

“Salut ! Est-ce qu’on peut avoir plus de stations d’achat s’il vous plait… il y a rien sur la moitié de la carte.”

C’est donc sur Reddit que ces joueurs ont fait cette remarque plutôt pertinente car on peut voir que le côté Ouest de Bonne Fortune n’a même pas une seule station d’achat à disposition. Ceci déséquilibre vraiment la carte.

Dans les commentaires, un joueur s’est prononcé : “Dans certaines parties c’est horrible d’essayer de trouver une station d’achat portative ou d’aller à une station d’achat classique qui n’est pas campée par plusieurs joueurs”.

Il faudra voir si Raven Software ajoutera de nouveaux emplacements pour les stations d’achat dans les mises à jour à venir sur Call of Duty: Warzone Pacific !