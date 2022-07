Patch MAJ Warzone du 7 Juillet : nerfs du NZ-41 & H4 Blixen

more

La récupération du recul est la vitesse à laquelle l’écran tente de revenir au centre après chaque tir. Le résultat de ce changement est une différence notable dans l’intensité du recul pour le NZ-41 (VG) et était initialement prévu pour être associé à la dernière mise à jour du recul de l’arme.

Le NZ-41 est le roi des AR depuis le début de la Saison 4 grâce à son recul facilement contrôlable et ses dégâts à longue portée. La mise à jour du 7 juillet augmente considérablement le recul de l’arme pour qu’elle s’aligne sur le reste de la classe.

Bonne Fortune est parsemé de bâtiments et de murs tout autour de la carte, ce qui fait de cet exploit un cauchemar sur cette carte.

Les joueurs de Warzone ont signalé pour la première fois au début de la Saison 4 que des joueurs passaient à travers les murs. Cet exploit est un problème depuis Verdansk et permet aux joueurs de tuer facilement leurs ennemis sans résistance possible.

Dans la mise à jour du 7 juillet de Warzone , le NZ-41 et H4 Blixen ont enfin été nerfs. De plus, des correctifs sont apportés à l’exploit permettant de tirer à travers les murs.

by Martin Thibaut