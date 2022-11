Warzone 2 : Swagg dévoile la meilleure arme pour régner sur Al-Mazrah

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Swagg, la star du FaZe Clan, a dévoilé sa classe “surpuissante” pour le M13B sur Warzone 2, de quoi dominer toutes les parties sur Al-Mazrah.

Warzone 2 était sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de l’année, si bien que dès le premier jour, les vétérans de la franchise ont répondu présents bien décidés à enfin tester toutes les nouveautés promises par Activision.

Activision La feuille de route de la Saison 1 de Warzone 2.

Du Goulag remanié aux forteresses ainsi qu’aux sites noirs contrôlés par les combattants IA, ce ne sont pas les choses à faire qui manquent sur Al-Mazrah. En plus du battle royale, les joueurs peuvent également se lancer sur DMZ, un mode d’extraction inspiré d’Escape From Tarkov où vous pouvez affronter des PNJ, piller et extraire tout en accumulant une tonne d’XP.

L’article continue après la publicité

Le mode dispose même de sa propre arme exclusive, le fusil d’assaut M13B, qui peut être mortel s’il est entre de bonnes mains. Si vous vous sentez à la hauteur, Swagg du FaZe Clan a conçu une classe qui ne demande qu’à faire ses preuves.

Le M13B, le nouveau roi de Warzone 2

La classe de Swagg pour le M13B sur Warzone 2

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Canon : Bruen Echelon 14″

Bouche : Harbinger D20

Optique : Cronen Mini Pro

Magasin : Chargeur de 60 cartouches

Crosse : Bruen R90 Factory

Comme son homologue du battle royale original, le M13B est connu pour avoir l’une des meilleures cadences de tir du jeu, et lorsqu’il est équipé des bons accessoires, le recul n’est plus un problème – ce qui le rend dévastateur.

L’article continue après la publicité

Lors d’une récente vidéo, Swagg a dévoilé sa classe pour le populaire fusil d’assaut, et il a fait ses preuves avec. Cette classe qui minimise le recul de l’arme tout en améliorant sa portée et ses dégâts, et en donnant un coup de pouce à son TTK et sa précision permet d’éliminer facilement les joueurs adverses.

Cela vous prendra peut-être un peu de temps pour débloquer ce fusil d’assaut, mais le jeu en vaut la chandelle. Toutefois, gardez bien en tête que cette classe excelle dans les combats à moyenne et longue distance.