La carte de Warzone 2 a fuité avec tous les noms des lieux

Alors que la sortie de Warzone 2 semble se rapproche de plus en plus, un célèbre leaker a révélé la possible carte du Battle Royale avec les noms de tous les emplacements.

Alors que les joueurs se déploient chaque jour sur Caldera, Rebirth Island ou Bonne Fortune, de nombreux attendent déjà avec impatience la prochaine évolution du Battle Royale à l’occasion de la sortie de Warzone 2.

Si aucune information officielle du jeu n’a pour le moment été faite du côté d’Activision, mise à part la confirmation du développement de ce jeu, de nombreuses fuites ont commencé à révéler des détails sur la prochaine étape du BR.

Toutefois, l’événement CoD Next prévu le 15 septembre devrait dévoiler de nombreux détails sur Warzone 2 ainsi que sur MW2 et Warzone Mobile.

Mais en attendant, le célèbre leaker Tom Henderson a dévoilé de nouveaux détails concernant la carte de Warzone 2.

La carte de Warzone 2 devrait se nommer “Al Mazrah”

Try Hard Guides La potentielle map de Warzone 2 avec les différents POI partagée par Tom Henderson.

Après une première fuite en mai dernier dans laquelle Tom Henderson avait partagé un premier concept de la carte de Warzone 2, le leaker a maintenant révélé le nom officiel de celle-ci ainsi que les nouveaux noms de certains emplacements.

Il a également précisé que cette carte de Warzone 2 devrait être plus grande que Verdansk et Caldera tout en évoquant que le mode DMZ dont on parle depuis longtemps, devrait se dérouler sur cette même map.

Oasis

Wartorn – Maintenant appelé “Taraq Village”

Quarry

Oilfield – Maintenant appelé “Rohan Oil”

Modern City – Maintenant appelé “Al Mazrah City”

Caves

Dam – Maintenant appelé “Hydroelectric”

Marshes – Maintenant appelé “Marshlands”

Harbour – Maintenant appelé “Port”

Sira – Maintenant appelé “Sa’id City”

Observatory

Mountain town – Maintenant appelé “Al Sharim Pass”

Graveyard – Maintenant appelé “Cemetery”

Oldtown – Maintenant appelé “Abkdar Village”

Shipwreck – Maintenant appelé ” Sawah Village”

Fishtown – Maintenant appelé “Sarrif Bay”

Fort – Maintenant appelé “Fortress”

Airport

Et voilà pour les dernières informations concernant Warzone 2. Pour ne rien rater de l’actualité de ce prochain Battle Royale, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter @DexertoIntelFR.