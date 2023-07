Une fuite de Modern Warfare 3 suggère le retour de POI et d’un mouvement populaire

Le populaire créateur de contenu, Metaphor, a partagé de nouvelles informations sur la carte Warzone de Modern Warfare 3 qui devrait comporter des POI bien connus des vétérans de la franchise et leur mouvement préféré.

Alors que les fuites et les rumeurs entourant Modern Warfare 3 se répandaient comme une traînée de poudre sur la toile, Sledgehammer Games a reconnu son implication dans le développement de ce nouvel opus en dévoilant leur nouveau logo aux couleurs de MW3.

Le 25 juillet, le populaire créateur de contenu Metaphor, qui avait précédemment divulgué des informations sur Warzone 2, a partagé plusieurs informations sur la prochaine carte du battle royale qui devrait arriver près de la sortie de Modern Warfare 3.

L’article continue après la publicité

Si l’on se fie à ses dires, il semblerait que les studios derrière la carte ont pris en compte le retour des joueurs sur les précédentes cartes de Warzone 2, telles que le retour des cartes emblématiques de la franchise en tant que points d’intérêt et celui de populaires mécaniques de mouvement.

Dans une série de tweets, Metaphor a affirmé que la carte qui arrivera dans Warzone 2 avec MW3 “a l’air incroyable”, à tel point qu’il est convaincu que ce sera “la carte préférée de beaucoup de monde”.

L’article continue après la publicité

Elle n’inclura pas de zone centrale avec des gratte-ciels, comme avec Caldera, et aura plutôt “des tonnes de bâtiments et de points d’intérêt”, similaires à Verdansk. Cerise sur le gâteau, elle devrait proposer plus de batailles basées sur les bâtiments, permettant de “repousser la limite de joueurs au-delà de 150 à nouveau”.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le retour de POI emblématiques sur Modern Warfare 3

Comme pour les précédentes cartes, la carte nouvelle carte de Warzone 2 pourrait également inclure des cartes emblématiques de la franchise.

Selon les fuites, la zone du centre-ville inclura le plus grand bâtiment de Overwatch du premier MW3. La carte pourrait également incorporer Countdown, une carte multijoueur du Modern Warfare original, COD4, qui est située sur un site de lancement de missiles.

L’article continue après la publicité

La carte devrait beaucoup s’inspirer de Verdansk et quasiment pas de Caldera ou Al Mazrah, ce qui devrait plaire à beaucoup de joueurs.

Le slide cancel pourrait faire son grand retour

Du côté des mécaniques de mouvement, Metaphor a déclaré que le slide cancel, une mécanique de mouvement très appréciée qui était incluse dans le battle royale original mais qui n’était plus présente dans Warzone 2, pourrait faire son grand retour avec cette carte.

Metaphor explique ensuite qu’il s’est senti “exactement comme dans MW2 mais dans une version améliorée”. Il espère néanmoins que “les animations seront plus fluides et plus rapides”, ce qui était attendu avec MW2 après l’annonce qu’il a été confirmé qu’il était développé à partir de zéro sur un nouveau moteur.