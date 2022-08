Un simple changement pour sauver Warzone 2 ? Les joueurs y croient

Avec la version 2.0 de Warzone qui se profile à l’horizon, la communauté Call of Duty s’est concertée, pointant du doigt un changement important à effectuer pour assurer son succès.

Le coup d’envoi de la Saison 5 de Warzone Pacifique, l’ultime saison du battle royale, celle qui marquera la transition entre Warzone et Warzone 2, approche à grands pas. Ce n’est plus qu’une question de mois avant que la version 2.0 débarque, et si les joueurs ont tous hâte de vivre cette nouvelle aventure, de multiples inquiétudes planent sur l’arrivée prochaine de la version revisitée du battle royale d’Activision.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux années qui viennent de s’écouler sur Warzone ont été des plus tumultueuses, et beaucoup espèrent que les développeurs auront réussi à apprendre de leurs erreurs passées afin de proposer une meilleure expérience dans Warzone 2.

Activision Les joueurs fondent beaucoup d’espoir sur Warzone 2

Bien que pour l’heure on ne sache pas grand-chose de Warzone 2, les joueurs ont bien sûr de nombreuses recommandations et suggestions pour le jeu, la plupart provenant des problèmes qu’ils ont rencontré sur Warzone.

Des problèmes de lags qui entacheraient le succès de Warzone 2 ?

Les problèmes de lags et de performances ont été un sujet phare au cours de ces dernières années, en tête de la liste des plaintes des joueurs. La communauté se désole qu’en 2 ans les développeurs ne soient pas parvenus à rectifier le tir. Cependant, s’ils se sont fait une raison pour ce qui est de Warzone, de l’avis général il faut que cela soit corrigé pour sauver Warzone 2.

“Je me fiche de la qualité de WZ2, s’ils ne trouvent pas un moyen de faire fonctionner le jeu de manière fluide et si les pertes de paquets et les mauvais serveurs continuent d’être la norme, le jeu va échouer”, a déclaré un internaute dans un post intitulé “Ça doit cesser si Warzone 2 veut être un succès”.

Dans les commentaires, les joueurs ont partagé leurs mésaventures face aux lags et le fameux symbole d’erreur de Warzone, un internaute évoquant que “chaque fois que cette merde apparaît, je lag lmao”.

Alors que la plupart des joueurs semblent avoir fait les frais de ce problème, certains pensent que Warzone 2 aura du succès quuoi qu’il arrive, arguant qu’après tout, même avec les bugs, les tricheurs et les lags, Warzone a tout de même bien fonctionné.

Il est encore trop tôt pour mesurer l’accueil que la communauté Call of Duty fera à Warzone 2, mais avec la sortie prochaine de Modern Warfare 2, on ne devrait pas tarder à avoir un premier aperçu de la suite de Warzone, ce qui apportera quelques éléments de réponse.