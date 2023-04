Un développeur révèle pourquoi Advanced Warfare 2 a été annulé

Call of Duty : Advanced Warfare 2 a bel et bien failli voir le jour, mais un ancien développeur de Sledgehammer Games a expliqué pourquoi l’équipe a finalement décidé de faire marche arrière.

Advanced Warfare a marqué un tournant pour la franchise, introduisant notamment des jetpacks et de nouveaux mouvements. Certains vétérans ont adoré cette nouvelle direction prise par Activision, tandis que d’autres ont affirmé que ce nouvel opus avait tout bonnement ruiné la licence Call of Duty.

En octobre 2022, la rumeur suggérant que Sledgehammer Games travaillait sur une suite d’Advanced Warfare a plus que jamais divisé les joueurs. Alors que le débat faisait rage sur la toile, le 9 février, Tom Henderson a indiqué que Call of Duty 2023 serait un jeu complet et non un DLC premium.

Il a ajouté que ce jeu serait lié à la série Modern Warfare et développé par Sledgehammer Games, mettant ainsi fin à tout espoir d’un potentiel retour d’Advanced Warfare.

Cette nouvelle a découragé un certain nombre de joueurs et comme si cela ne suffisait pas, Brett Robbins, l’ancien directeur créatif de Sledgehammer Games, a remué le couteau dans la plaie en révélant qu’Advanced Warfare 2 avait failli voir le jour en 2017.

Call of Duty : WWII a été préféré à Advanced Warfare 2

Dans une interview accordée à MinnMaxx, Brett Robbins a expliqué pourquoi ils ont préféré miser sur Call of Duty : WWII plutôt que sur Advanced Warfare 2.

“Nous avions quelques prototypes et nous aurions même pu en faire une démo, puis WW2 est revenu et nous a semblé être une meilleure opportunité.”, a-t-il déclaré. “Je suis content de l’avoir fait, je suis content d’avoir changé de cap, mais Advanced Warfare 2 aurait été génial.”

L’équipe de Sledgehammer Games a dû choisir entre le thème de la Seconde Guerre mondiale et une nouvelle tentative de jeu futuriste.

“Une fois que la question a été posée à l’équipe, de faire l’un ou l’autre, nous avons constaté que de nombreux membres de l’équipe étaient intéressés par un retour sur Advanced Warfare”, a déclaré Robbins. “Cela donnait l’impulsion d’une histoire un peu plus étoffée, un peu plus excitante et différente.”

Robbins a ajouté qu’ils auraient aimé revenir sur Advanced Warfare. Quoi qu’il en soit, si les chances de voir Advanced Warfare 2 voir le jour semblent s’amenuiser, les rumeurs doivent être prises avec des pincettes, après tout Activision n’a pas encore confirmé ses plans pour 2023.