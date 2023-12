Tout savoir sur l’arme spéciale V-R11 du Zombies de MW3

Le V-R11 est une arme spéciale de retour dans la série, bien qu’il se soit écoulé plus d’une décennie depuis sa dernière apparition. Avec son retour prévu dans la mise à jour de la Saison 1 de MW3, voici tout ce que nous savons sur cette arme spéciale Zombies de retour.

Les armes spéciales ont été une partie clé de l’identité du mode Zombies depuis ses débuts. Bien que cela ait commencé avec seulement le Ray Gun, d’autres incontournables comme le Wunderwaffe et le Thunder Gun étaient le genre d’armes que les joueurs convoitaient dans les premiers jours.

Le V-R11 a été initialement introduit dans Black Ops 1 il y a plus d’une décennie en 2011 comme une arme spéciale qui était intégrale à l’histoire de Call of the Dead et avait des effets uniques sur les joueurs.

Maintenant, il est prévu de revenir dans le mode Zombies de Modern Warfare 3. Voici ce que nous savons sur l’arme jusqu’à présent.

Quand le V-R11 sera-t-il ajouté aux Zombies de MW3 ?

Le V-R11 sera disponible dans les Zombies de MW3 une fois que la Saison 1 commencera le 6 décembre. Il sera ajouté aux côtés de nombreuses autres mises à jour de contenu Zombies comme les Failles d’Ether Noir et les Sigils qui devront être collectés pour y accéder.

Avec le V-R11 ayant tant d’importance dans l’histoire de sa série à ses débuts, il n’est pas encore clair s’il aura un niveau de pertinence similaire dans MW3 en ce qui concerne les Easter Eggs.

Comment obtenir l’arme spéciale V-R11 dans le mode Zombies de MW3

Il n’est pas encore connu comment obtenir le V-R11 dans les Zombies de MW3 étant donné que la mise à jour n’est pas encore sortie. Cependant, la version originale de Black Ops 1 était accessible via la boîte mystère. Considérant qu’il est possible d’obtenir des armes spéciales via la Boîte Mystère dans les Zombies de MW3, il y a de bonnes chances que le V-R11 soit ajouté au pool de butin.

Cependant, il est aussi possible que les nouvelles Failles d’Ether Noir détiennent le secret pour obtenir cette arme. Il reste à voir si les joueurs devront passer par quelques étapes pour mettre la main sur cette arme.

Que fait le V-R11 ? Le V-R11 n’est pas aussi mortellement évident que beaucoup d’autres armes spéciales, et il a beaucoup plus une identité d’une sorte d’arme utilitaire.

Jusqu’à présent, voici ce que les développeurs de MW3 ont révélé comme le but de l’arme :

“Transformez les ennemis en alliés avec le puissant V-R11 ! Tirez sur les zombies et transformez-les en humains, ou explosez des humains pour les muter en zombies amicaux. Comme vous pouvez l’imaginer, les humains transformés vous rejoignent dans le combat, attirant l’attention des zombies à proximité, tandis que les zombies transformés commenceront leur chasse incessante pour la chair de vos ennemis !”

Étant donné que Romero ne se promène pas dans Modern Warfare 3, cette arme n’a pas le même but direct qu’elle avait lorsqu’elle a été introduite à l’origine.

Dans Black Ops 1, il était également possible de tirer sur des alliés pour les renforcer et faire en sorte que les zombies les ignorent, avec la version Pack-a-Punch ajoutant un buff d’élimination instantanée aux alliés, également. Il n’est pas encore clair si cela sera repris dans la version MW3.

C’est tout ce que nous savons sur l’arme spéciale V-R11 dans les Zombies de MW3. Pour plus de couverture de Call of Duty alors que la première saison de Modern Warfare 3 se déroule, restez sur Dexerto.

