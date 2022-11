Une fuite de Warzone 2 révèle la taille massive des fichiers du jeu

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Warzone 2 approche à grands pas, et il est temps de libérer de l’espace sur vos consoles et ordinateurs. Une fuite a révélé la taille effrayante des fichiers du jeu.

La Saison 1 de Modern Warfare 2 est prévue pour le 16 novembre 2022, apportant de nouvelles maps, de nouvelles armes… et surtout Warzone 2 !

Alors que beaucoup n’ont d’yeux que pour le battle royale Call of Duty et les nouveautés qu’apportera ce second opus de Warzone, d’autres on creusé dans les détails, et notamment le poids des fichiers.

En effet, Warzone était – et est toujours – un beau bébé. Au fil des Saisons et des ajouts de contenu, le battle royale a nettement dépassé la barre des 100 Go de fichiers.

Malheureusement pour les joueurs qui peinent à désemplir l’espace de stockage de leur ordinateur ou console, les choses ne vont probablement pas aller en s’arrangeant avec Warzone 2.

La taille des fichiers de Warzone 2 enfin connue

D’après l’expert tech Alumia_italia sur Twitter, Warzone 2 serait apparu dans les coulisses du Xbox Store. Parmi les quelques informations disponibles, il aurait notamment pu dénicher la taille des fichiers du jeu : 115,62Go.

Devoir télécharger des fichiers aussi massifs n’a rien de surprenant pour un jeu aussi ambitieux que Warzone 2. En comparaison, Modern Warfare 2 dépasse la barre des 130Go d’espace nécessaire sur Xbox.

Néanmoins, on comprend que nombre de joueurs – notamment sur console – risquent d’avoir à faire des sacrifices pour maintenir Warzone 2 et Modern Warfare 2 sur leur machine.

Sur Twitter, un utilisateur a tourné le problème à la plaisanterie : “Il va falloir que je supprime mes photos de mariage pour télécharger ce bad boy. RIP.”

De plus, tout laisse à penser que Warzone 2 deviendra plus imposant encore au fil du temps. Les Saisons vont s’enchaîner, ajoutant toujours plus de contenu au Battle Royale.