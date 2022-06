Ce streamer Warzone français détient le record de kills en solo sur Bonne Fortune

more

Encore quelques parties, et il pourrait bien exploser à nouveau son propre record. Objectif 50 kills ?

Dubitatif.. À la fois content et dégouté pic.twitter.com/l3J4gpat3s

Et puisque c’est devenu une habitude pour lui, UnReaL a récemment reproduit le même record de 47 kills sur Bonne Fortune.

Si la performance est exceptionnelle, elle est d’autant plus belle puisque lors de cette partie, UnReaL a dû faire face à de fortes pertes de paquet.

J ECLATE MON PROPRE WR EN SOLO VS SOLO SOUS 20% DE PERTE DE PAQUET CONSTANT ET SANS DORMIR PDT 24H 😅 pic.twitter.com/oN91f2cGmC

Mais après avoir compris toutes les ficelles de cette carte, il a réussi un établir un record mondial vertigineux en solo vs solo qui s’élève à 47 kills.

Peu de temps après la sortie de la saison 4 de Warzone Pacific, UnReaL s’est directement lancé à la conquête de la nouvelle carte Bonne Fortune et a rapidement enchaîné plusieurs parties avec de nombreuses éliminations.

Et récemment, lors d’une partie en solo, le joueur français a établi un nouveau record mondial de kills totalement impressionnant sur la nouvelle carte.

Alors que la saison 4 bat son plein et que les joueurs découvrent encore les moindres recoins de la toute nouvelle carte du Battle Royale, Bonne Fortune, certains joueurs quant à eux ne perdent pas de temps pour enchaîner les grosses parties.

by Ludovic Quinson