Qu’est-ce qu’un Cronus Zen et à quoi sert-il dans Call of Duty et Warzone ?

Malgré la popularité et la réputation de Call of Duty, la franchise a connu des problèmes considérables de triche au cours des dernières années dans Warzone 2 et Modern Warfare 2. Et parmi toutes ces triches, certains joueurs ont posé des questions sur les fameux Cronus Zens et leur fonctionnement.

Warzone, malgré son succès, sa popularité et sa reconnaissance, a connu de gros problèmes de triche depuis son premier jour. Et lors du lancement de Warzone 2, les joueurs ont signalé une augmentation significative du nombre de tricheurs ruinant totalement leur expérience de jeu.

Si certaines des tricheries les plus voyantes (et les plus évidentes), comme l’aimbot ou le wallhack sont largement connues, des dispositifs comme le Cronus Zen peuvent passer inaperçus tout en étant tout aussi déloyaux.

Mais alors qu’est-ce qu’un Cronus Zen et comment fonctionne-t-il dans Call of Duty et Warzone ?

Cronus Le Cronus Zen permet aux joueurs de tricher librement dans Warzone.

Le Cronus Zen est un appareil utilisé par certains joueurs de Call of Duty et de Warzone pour tricher en utilisant des scripts et des macros personnalisés. Il s’agit essentiellement d’un adaptateur USB qui permet de connecter une manette de jeu à une console ou à un PC. Les joueurs peuvent ensuite programmer des scripts qui automatisent certaines actions, comme le recul des armes, le tir en rafale ou le rechargement automatique.

Le Cronus Zen est souvent utilisé pour contourner les restrictions imposées par les développeurs de jeux vidéo, telles que les limitations de temps de réponse ou de tir. Les utilisateurs de Cronus Zen peuvent également configurer des macros qui leur permettent de tirer plus rapidement ou plus précisément que les autres joueurs. Cela peut donner un avantage injuste aux utilisateurs de cet appareil et rendre le jeu moins équitable pour les autres joueurs.

Il convient de noter que l’utilisation de dispositifs de triche tels que le Cronus Zen est considérée comme une violation des règles du jeu et peut entraîner des sanctions telles que la suspension ou l’interdiction de jouer en ligne.

Les développeurs de Call of Duty ont notamment pris de récentes mesures afin de détecter et d’interdire l’utilisation de ces appareils sur leurs jeux.