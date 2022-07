Le pire tricheur de Warzone découvert en live

more

Load More

Plus tard, lorsque l’un de ses viewers a fait remarquer que certains sites Web distribuaient gratuitement des programmes de wall hack, il a rejeté toute possibilité de prévenir la triche dans Call of Duty, qualifiant simplement l’anti-cheat de “coup marketing”.

Doc en a ensuite profité pour s’en prendre encore un peu au système anti-triche Ricochet de Call of Duty avant de passer complètement à autre chose.

“Regarde-le, il fixe les murs et tout. Je les déteste…”

Dr. Disrecpect a pu s’en sortir, mais cela n’a fait que prolonger l’inévitable puisque le tricheur a fini par l’éliminer quelques minutes plus tard.

Il est fréquent de voir le Doc et ZLaner écraser ensemble les lobbies de Warzone ces jours-ci. Les deux joueurs ont l’habitude de déchirer la compétition ensemble et de créer des moments mémorables.

Dr. Disrespect et ZLaner sont l’un des duos les plus appréciés de la scène Warzone , mais les deux ont vu un match se terminer brutalement lorsqu’un hacker inepte est venu gâcher leur plaisir.

by Martin Thibaut