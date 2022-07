Patch note MAJ Warzone du 30 juin : NZ41 & Blixen nerfs, atouts au sol dans Bonne Fortune…

La mise à jour du 30 juin de Warzone ajoute des Atouts au sol sur Bonne Fortune, corrige le bug des drones, buff les snipers et apporte d’importantes modifications aux armes populaires telles que le H4 Blixen et le NZ-41.

Le NZ-41 domine actuellement la méta de Warzone, mais un nerf précédemment annoncé est finalement arrivé pour le puissant AR.

Les fusils de sniper ont disparu de la méta en faveur des fusils d’assaut hyper-précis, mais la mise à jour augmente considérablement la vitesse initiale des balles du Kar98k, du Type 99 et du fusil 3 lignes.

Advertisement

Le H4 Blixen n’excelle plus dans les engagements à moyenne portée, car sa portée de dégâts a été considérablement réduite et le recul du NZ-41 est désormais plus conforme à celui des autres fusils d’assaut.

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list méta Saison 4

L’UGM-8 a été durement touché par cette mise à jour, ses dégâts maximums et sa vitesse initiale ayant été réduits à néant. La mise à jour a également réduit la puissance des accessoires tels que le silencieux MX, le garde-main M1941 et les munitions allongées.

Notes de patch de la mise à jour du 30 juin de Warzone

GAMEPLAY

Atouts au sol activé dans Bonne Fortune

CORRECTION DE BUGS

Correction de problèmes de collision avec divers éléments de Caldera permettant aux joueurs de les exploiter ou de tirer à travers.

Correction d’un problème permettant aux joueurs d’exploiter les stations d’achat du marché noir pour accéder à des zones non souhaitées de la carte.

Correction d’un problème entraînant la pose en T du zombie F.

Correction d’un problème à cause duquel le balayage HUD/Carte tactique du drone ne provenait pas de l’icône du joueur.

Correction d’un problème à cause duquel le temps d’interruption du H4 Blixen (VG) était plus long que prévu lors d’un rechargement en ADS.

Correction d’un problème à l’origine de baisses de performances lors de l’exécution du contrat d’approvisionnement du marché noir.

Correction d’un problème empêchant les joueurs d’acheter un chargement au début d’un match de battle royale privé.

Correction d’un problème à cause duquel l’avertissement sonore et visuel hors limites de Bonne Fortune restait bloqué à l’écran lorsque l’on rentrait dans la zone de jeu.

ARMES

Fusils d’assaut

NZ-41 (VG)

Multiplicateur de dommages au bas du torse diminué à 1.0, au lieu de 1.1

Orb Weaver 360mm BC Contrôle du recul horizontal diminué à 25%, au lieu de 30% Vélocité initiale diminuée à 30%, au lieu de 40%

6.5mm Sakura chargeur de 50 cartouches Contrôle du recul vertical diminué à 20%, au lieu de 40% Contrôle du recul horizontal diminué à 35%, au lieu de 45%



LMG

UGM-8 (VG)

Vélocité initiale diminuée de 4%

Bernard XL214 736mm Vélocité initiale diminuée à 35%, au lieu de 50%

Romuald 560mm DA Dommages maximums diminués à 29, au lieu de 32 Multiplicateur de dommages au haut du torse diminué de 10% Vélocité initiale diminuée à 10%, au lieu de 35% Contrôle du recul maintenant diminué de 25% après la deuxième balle

.50 BMG Boites de 50 Cartouches Vélocité initiale diminuée à 20%, au lieu de 30%. .50 BMG Boites de 75 Cartouches Vélocité initiale diminuée à 20%, au lieu de 30%

6.5mm Sakura chargeur de 125 cartouches Vélocité initiale diminuée à -20%, au lieu de -15% Cadence de tir diminuée à 4%, au lieu de 5% Contrôle du recul diminué à 15%, au lieu de 20% Vitesse de déplacement maintenant 0.98 .303

Boîte britannique de 75 balles Portée des dégâts augmentée à -15%, au lieu de -20% Contrôle du recul diminué à 15%, au lieu de 20%



Fusils de Sniper

Fusil 3 lignes (VG)

Vélocité initiale augmentée de 4 %

Kar98k (VG)

Advertisement

Vélocité initiale augmentée de 4 %

Type 99 (VG)

Vélocité initiale augmentée de 4%

SMG

H4 Blixen (VG)

Portée maximale des dégâts réduite à 9,92 mètres, contre 12,46 mètres

Portée moyenne des dégâts réduite à 17,3 mètres, contre 19,84 mètres

Jönsson 9″ RMK Portée maximale des dégâts réduite à 15,2 mètres, contre 17,17 mètres



Marco 5 (VG)

Précision du tir à la hanche réduite en position accroupie ou couchée

Perfetto Lesto 355mm Vitesse de déplacement réduite à 5%, au lieu de 10%.



MUNITIONS

Allongé

Vélocité initiale diminuée à 8%, au lieu de 10%

Bouches

Silencieux MX

Vélocité initiale diminuée à 12%, au lieu de 15%

Accessoire de canon

Garde main M1941