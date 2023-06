MAJ Warzone 2 Saison 4 : Date de lancement, carte Vondel, réinitialisation de DMZ et plus

La Saison 4 de Warzone 2 s’apprête à lancer une toute nouvelle carte appelée Vondel. Découvrez alors toutes les nouveautés à prévoir pour le grand lancement de cette nouvelle saison.

La mise à jour de la saison 4 de Warzone 2 pourrait s’avérer être une véritable révolution pour le Battle Royale, apportant une nouvelle carte, une météo dynamique, et de nombreux autres changements encore.

Alors à l’approche du lancement de cette saison, nous avons regroupé toutes les informations que vous devez connaître.

Activision

Date de lancement de la Saison 4 de Warzone 2

Selon les développeurs, la saison 4 de Warzone 2 débarquera le mercredi 14 juin 2023 à 18h.

C’est également à cette même date que le passe de combat de la saison 3 prendra fin selon le compte à rebours en jeu, ce qui coïncide avec la date confirmée par Activision.

La Saison 4 de Warzone 2 dévoile la nouvelle carte Vondel

Activision Un premier aperçu de la nouvelle carte Vondel de Warzone.

La Saison 4 de Warzone 2 va introduire Vondel, une toute nouvelle carte Resurgence développée par Beenox, qui a également travaillé sur la populaire Rebirth Island.

Les développeurs confirment que la taille de Vondel se situe entre Al Mazrah et Ashika Island et qu’elle accueillera 72 joueurs pour son mode Resurgence dès le lancement. Les fans de DMZ pourront également s’aventurer sur Vondel et explorer ce territoire inédit.

“Attendez-vous à un mélange de rues urbaines densément peuplées et de canaux, de grandes structures à explorer en profondeur, une grande verticalité et les moyens de contrer ceux qui en profitent, y compris des parcours de parkour et de nombreux secrets à découvrir.“

En outre, un nouveau véhicule appelé Véhicule Amphibie Tactique (TAV) fera ses débuts sur Vondel lors de la Saison 4. Ce véhicule unique à quatre passagers est capable de se déplacer sur terre comme sur l’eau.

Les développeurs ont également confirmé que le mode Battle Royale traditionnel fera son apparition sur Vondel dès la mise à jour Rechargée.

Nouvelles armes de la Saison 4 de Warzone 2

Activision Le Tempus Razorback arrive prochainement dans Warzone.

Au total, trois nouvelles armes seront présentées dans la Saison 4 de Warzone 2. Heureusement pour les joueurs cherchant à découvrir la nouvelle méta suite à la mise à jour, l’ISO 45 et le Tempus Razorback seront disponibles dès le début de cette saison.

Voici les armes qui débarquent dans Warzone 2 en Saison 4 :

Tempus Razorback Fusil d’assaut : Passe de combat Secteur D13

ISO 45 Mitraillette : Passe de combat Secteur D19

Arme de mêlée Tonfa : Déblocage événement Vondel

En participant à l’événement Vondel et en complétant un défi spécifique, vous pourrez mettre la main sur l’arme de mêlée Tonfa dans la Saison 4 de Warzone 2.

Nouveaux opérateurs de la Saison 4 de Warzone 2

Activision Nikto sera bientôt un opérateur jouable dans Warzone.

La plupart des nouvelles saisons de Warzone 2 apportent un nouvel opérateur au jeu, et la Saison 4 introduira Nikto et Io dès le départ.

Voici un aperçu de tous les opérateurs de la Saison 4 :

Nikto : lancement de la Saison 4 – Passe de combat

Io : lancement de la Saison 4 – BlackCell

Ana Vega : fenêtre de lancement de la Saison 4 – Pack

Izanami : en Saison 4 – Pack

Butch : en Saison 4 – Pack

Nouveaux modes et événements de la Saison 4 de Warzone 2

Activision

Bien que Vondel soit clairement l’attraction principale de la mise à jour de la Saison 4 de Warzone 2, les développeurs ont également décidé d’ajouter de nombreux nouveaux événements, avec notamment un nouveau mode de jeu dans lequel les joueurs pourront se plonger. Tout ce que vous devez savoir.

Mode Lockdown

Le mode Lockdown de Warzone 2 fusionne des éléments du mode multijoueur Point Stratégique avec les mécaniques du Battle Royale. Les joueurs vont s’équiper et partir en Quads pour tenter de capturer et contrôler des zones sur la carte.

Les joueurs auront accès à leurs classes personnalisées dès le début du mode. À première vue, Lockdown semble être une excellente manière pour les joueurs d’améliorer leurs armes et de tester de nouvelles classes.

Minuteries de résurgence dynamiques

Les minuteries de résurgence dynamiques sont plutôt une nouvelle fonctionnalité de qualité de vie qu’un événement, mais nous avons pensé qu’il était approprié de vous en parler. Les minuteries de résurgence dynamiques “ajustent automatiquement les minuteries d’une équipe si un ou plusieurs membres de l’équipe se déconnectent.”

Cette nouvelle fonctionnalité devrait aider les équipes qui sont soudainement mises dans une mauvaise position après avoir perdu un ou plusieurs opérateurs.

Icône de Vengeance

L’icône de Vengeance facilitera la traque des ennemis qui ont éliminé vos coéquipiers. L’icône de Vengeance indiquera la direction du joueur qui a éliminé vos équipiers.

Gardez à l’esprit que l’icône de Vengeance ne révélera pas l’emplacement exact des joueurs, vous ne recevrez que la direction générale.

Selon les développeurs : “L’icône de Vengeance dure aussi longtemps que le minuteur de résurgence est actif pour votre coéquipier; si votre coéquipier est à terre pendant 15 secondes, l’icône ne dure alors que 15 secondes. Si vous éliminez ce rival, cinq secondes supplémentaires sont retirées de tous les compteurs de résurgence de l’équipe en plus de la valeur normale d’élimination.”

Réinitialisation la DMZ de la Saison 4 de Warzone 2

La Saison 4 de Warzone 2 apportera également une nouvelle réinitialisation des progrès dans le mode DMZ, Infinity Ward l’a confirmé. Les fans du mode d’extraction verront leurs inventaires vidés de tout le contenu illicite, clés et objets de mission pour faire place à tout le nouveau contenu qui arrive avec la mise à jour.

Les emplacements d’armes assurés seront également réinitialisés, car la saison 4 de Warzone 2 va apporter de nouvelles méthodes pour les débloquer.

Cependant, les joueurs de DMZ peuvent être rassurés, les récompenses telles que les plans, skins et cartes de visite resteront intactes, car ce sont des objets permanents.

Et voilà, tout ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Warzone 2.