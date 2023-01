Patch note MAJ Warzone 2 du 30 janvier : Corrections de crashs, bugs et plus

Call of Duty vient de publier une nouvelle mise à jour sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 qui comprend de nombreuses corrections très attendues par les joueurs et plus encore.

Alors que la saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 arrive bientôt, apportant une nouvelle carte Resurgence pour le Battle Royale, le mode Hardcore pour le Multijoueur, et de nombreuses nouveautés.

Et si la mise à jour de cette saison 2 n’est plus très loin, les développeurs ont décidé d’en publier une petite sur Warzone 2 et Modern Warfare 2 le 30 janvier, afin de résoudre divers problèmes et d’apporter des améliorations.

Alors sans plus attendre, découvrez le contenu complet de cette mise à jour.

Patch note MAJ Warzone 2 et MW2 du 30 janvier

Général

Crashs

Cette mise à jour contient plusieurs corrections visant à réduire le nombre de crashs connus. Nous continuons à donner la priorité à l’amélioration de la stabilité et aux corrections de crash sur toutes les plateformes.

Corrections de bugs

Correction d’un problème qui faisait apparaître les autocollants d’armes comme bloqués.

Correction d’un problème où l’utilisation de la lunette de visée pouvait faire persister les marqueurs de cible lors de la visée.

Correction d’un problème où l’écran des armes ne s’affichait pas correctement sur l’interface utilisateur de l’armurerie.

Correction d’un problème dans l’armurerie où les joueurs pouvaient être renvoyés au menu principal lors de la création d’un couteau personnalisé.

Correction d’un problème dans l’armurerie qui pouvait entraîner l’affichage incorrect des variantes de couteaux.

Correction d’un problème qui empêchait certains joueurs d’enregistrer un mod personnalisé lorsqu’ils essayaient de sélectionner un camouflage.

Correction d’un problème entraînant le déroutement de certains joueurs lors de la désactivation d’une notification.

Correction de certains problèmes que rencontraient les joueurs pour accéder et quitter le champ de tir.

Améliorations de la navigation

Nous avons résolu plusieurs problèmes liés au menu social afin d’améliorer la navigation et la fonctionnalité.

Correction d’un problème empêchant certains utilisateurs de naviguer dans l’onglet Amis/Récents après avoir fait défiler la ligne supérieure.

Correction d’un problème d’affichage des aperçus de cartes de visite dans l’animation de fin de défi.

Correction d’un problème d’interface utilisateur entraînant un chevauchement du texte dans le rapport d’action.

Warzone 2

Correction de bugs