Patch note MAJ Warzone du 11 octobre : Nerfs du Lockwood 300 et Lachmann Sub

Après avoir dominé la saison 6, les développeurs de Warzone viennent enfin de sortir une mise à jour qui nerf le Lockwood 300, le Lachmann Sub, et plus encore.

Le CoD Next a récemment donné aux fans un premier aperçu de Modern Warfare 3 et de la prochaine version de Warzone. En décembre, la saison 1 de MW3 introduira une toute nouvelle expérience Battle Royale, et Urzikstan remplacera Al Mazrah comme carte principale.

Les membres de la communauté ont instantanément adoré le nouvel environnement et la refonte des mécanismes de mouvement. Mais les fans doivent encore attendre quelques mois, alors pour le moment, les joueurs peuvent se réjouir de l’événement Haunting de Warzone qui va commencer le 17 octobre.

Et alors que les joueurs reviennent sur Al Mazrah après avoir joué à la bêta de MW3 pendant le week-end, Raven Software a surpris les fans avec une importante mise à jour d’équilibrage des armes.

Activision Le surpuissant Lockwood 300 a enfin été nerf dans Warzone.

Des nerfs pour les armes méta de la saison 6 Warzone

La saison 6 a ajouté un nouvel accessoire au Lockwood 300, rendant l’arme “complètement cassée”. Le Double Détente Maelstrom a totalement transformé le fusil à pompe Lockwood 300 en une arme redoutable, augmentant les dégâts et la rapidité de rechargement au détriment de la portée des dégâts, de la capacité du chargeur et du contrôle du recul.

L’accessoire étend également la portée du one-shot à environ 10,5 mètres en visant et à 4,25 mètres en tirant depuis le tir au jugé.

Pendant ce temps, la mise à jour saisonnière a également introduit le TR-76 Geist. Semblable aux nouvelles armes du passé, ce fusil d’assaut a rapidement grimpé dans les classements de popularité grâce à sa précision.

Enfin, le Lachmann Sub était la deuxième arme la plus populaire de la saison 5 de Warzone, mais elle a réussi à éviter un nerf dans la saison 6. Mais cette fois-ci, ces trois armes ont enfin été réduites.

Patch note de la MAJ Warzone du 11 octobre

Équilibrage des armes

Fusils d’assaut

Kastov 545 Augmentation des dégâts à moyenne portée

Kastov 762 Réduction de la portée des dégâts rapprochés Diminution des dégâts à moyenne portée Multiplicateur de dégâts dans le cou augmenté Multiplicateur de dégâts au torse supérieur augmenté

Kastov-74u Augmentation de la portée des dégâts à courte portée Augmentation de la portée des dégâts à moyenne portée

Lachmann-556 Augmentation des dégâts à courte portée Augmentation des dégâts à moyenne portée Multiplicateur de dégâts à la tête diminué Multiplicateur de dégâts dans le cou augmenté Multiplicateur de dégâts au torse supérieur augmenté

M13B Réduction de la portée de dégâts à courte portée

TR-76 Geist Diminution des dégâts à courte distance Multiplicateur de dégâts dans le cou diminué Multiplicateur de dégâts au torse supérieur diminué



Mitraillettes

ISO 9mm Diminution des dégâts à longue portée

Lachmann Sub Diminution des dégâts à courte portée Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté Multiplicateur de dégâts dans le cou augmenté

Lachmann Shroud Multiplicateur de dégâts dans le cou en tir en rafale diminué Multiplicateur de dégâts au torse supérieur en tir en rafale diminué

Minibak Augmentation de la portée de dégâts à courte et moyenne portée

MX9 Augmentation des dégâts à courte et moyenne portée Réduction de la portée de dégâts à courte et moyenne portée Multiplicateur de dégâts dans le cou augmenté



Fusil à pompe

Lockwood 300 Double Détente Maelstrom Réduction de la portée de dégâts à courte portée Réduction de la portée de dégâts à courte et moyenne portée



Mode Ranked Warzone

Correction d’un glitch SR (Alt+F4) Nous continuerons à surveiller le mode Ranked Warzone pour maintenir son intégrité et sa stabilité.



Ajustements

Gaia (Skin Opérateur Nova)

Ajout d’effets VFX au skin de base, équivalents au niveau de visibilité du skin BlackCell

Amélioration de la compensation de visibilité

Corrections de bugs