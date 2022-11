Passe de combat Warzone 2 et Modern Warfare 2 – Saison 1 : paliers et récompenses

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Avec le coup d’envoi de la Saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 les joueurs vont avoir droit à un tout nouveau Passe de combat avec plus de 100 récompenses à débloquer. Voici tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent à son sujet.

Le Passe de combat sera toujours d’actualité dans Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone 2, permettant aux joueurs de débloquer des récompenses gratuites ainsi que des récompenses premium. Nouvelles armes, opérateurs, plans d’armes, points COD, il y en aura pour tous les goûts.

Cependant, il y a eu du changement. Désormais, les joueurs pourront décider librement de ce qu’ils veulent débloquer, le contenu du Passe de combat étant divisé en différents “secteurs”. Ainsi les joueurs pourront choisir ce qu’ils veulent débloquer en premier.

“Au lieu d’un flux linéaire de niveaux organisés en ligne au bas de votre écran, votre Passe de combat prendra la forme d’une carte multisectorielle. Les joueurs débloqueront des objets en utilisant des jetons de combat de passages de niveau gagnés sur cette carte, dont le thème correspondra à la saison en cours. Chaque carte comporte au moins 20 secteurs avec cinq objets dans chaque secteur. Les jetons peuvent être utilisés pour débloquer des secteurs adjacents ou pour acquérir d’autres objets dans un secteur débloqué.“, peut-on lire sur le site officiel de la franchise.

Grâce au récent partage du trailer, une partie du contenu de ce tout nouveau Passe a déjà été révélée. Voici toutes les récompenses du Passe de combat de la Saison 1 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 qui ont été dévoilées jusqu’à présent.

Combien coûtera le Passe de combat de Warzone 2 et Modern Warfare 2 ?

Bien qu’Activision n’ait pas encore confirmé le coût de ce Passe, on imagine que comme toujours, il faudra débourser 1000 points COD pour débloquer les 100 paliers du Passe en commençant au niveau 0. Et qu’avec 2 400 points COD, vous pouvez accéder directement au niveau 25 et débloquer instantanément toutes les récompenses du niveau 0 à 25.

Armes accessibles gratuitement via le Passe de combat de Modern Warfare 2 et Warzone 2

Grâce aux niveaux gratuits, les joueurs de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 pourront débloquer le fusil de précision Victus XMR et la mitraillette BAS-P. Si l’on se fie à la bande-annonce, le BAS-P SMG se trouvera dans le secteur A6 et le Victus XMR sera dans le secteur A7.

Une fois la saison terminée, ces 2 armes seront disponibles par le biais d’un défi.

Nouvel opérateur disponible gratuitement via le Passe de combat de Modern Warfare 2 et Warzone 2

Le Passe de combat de la Saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 apporte le nouvel opérateur Zeus, qui sera débloqué “en achetant le Passe de combat de la Saison 1”.

Activision

La bande-annonce montre également qu’un autre skin peut être débloqué pour Zeus lorsqu’un joueur débloque 100% du contenu du Passe de combat, ainsi qu’un plan d’armes pour la M4 et des Points COD.

Secteurs et récompenses du Passe de combat de Modern Warfare 2 et Warzone 2

La gamme complète des récompenses du Passe de combat de Modern Warfare 2 et Warzone 2 n’a pas encore été révélée, mais le trailer a laissé entrevoir des récompenses plus qu’intéressantes.

Il y aura des skins pour plusieurs opérateurs ainsi que des skins de véhicules et des plans d’armes. Il devrait également y avoir aussi un finisher inspiré de la façon dont Bane brise le dos de Batman dans The Dark Knight Rises.