Un nouveau mode Warzone change la donne sur Bonne Fortune

Raven Software vient de dévoilé un tout nouveau mode de jeu temporaire pour Call of Duty: Warzone Pacific, rendant la carte Bonne Fortune encore plus excitante.

Bonne Fortune, ou Fortune’s Keep, a été ajouté lors de la mise à jour majeure de la Saison 4 de Warzone et des fans trouvent cette carte déjà meilleure que Rebirth Island. La communauté l’adore déjà et c’est une bonne nouvelle pour les mois à venir.

Même si elle est appréciée de la majorité de la communauté, Bonne Fortune a tout de même son lot de problèmes. Des glitchs, pas assez de stations d’achat à certains endroits et beaucoup de campeurs ruinent l’expérience de jeu.

Des joueurs de Warzone ont déjà demandé d’augmenter le nombre de joueurs dans les parties de Caldera, mais Raven Software avait bizarrement répondu à cette demande en diminuant le nombre de joueurs lors de la mise à jour de la Saison 3 Rechargée. Cette fois, les joueurs qui s’attendaient à voir 60 joueurs sur Bonne Fortune ont été gâtés car un nouveau mode vient d’arriver.

Le nom du mode de jeu est donc Fortune’s Keep Extreme avec 60 joueurs au lieu de :

Il faudra peut être un peu de temps avant que les joueurs s’habituent à voir près de 15 joueurs supplémentaire à chaque partie sur Bonne Fortune de Call of Duty: Warzone Pacific mais JGOD a déjà déclaré que ce n’est pas la bonne solution pour cette carte d’augmenter autant le nombre de joueurs.

After 1st Match I will say L. I think 50 is the sweet spot with better respawn mechs, also nowhere near enough buy stations.

— James – JGOD (@JGODYT) July 8, 2022