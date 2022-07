NICKMERCS s’inquiète de l’avenir de Call of Duty : “Ils font quoi ces idiots ?”

Le célèbre streamer Twitch, NICKMERCS, a récemment fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir de Call of Duty, affirmant que le dernier bon opus était Black Ops 3.

La communauté Call of Duty est indéniablement enthousiaste à l’idée du lancement en octobre prochain de Modern Warfare 2. Ce nouvel opus est particulièrement attendu en raison de la déception de Vanguard.

Et parmi les joueurs déçus, il y a notamment le streamer, NICKMERCS, qui, bien qu’étant un fan de longue date de la franchise et de Warzone, a récemment exprimé ses inquiétudes quant à la direction que la licence semble prendre.

NICKMERCS remet en question les développeurs de Call of Duty après Vanguard

S’exprimant lors d’un live, il a ouvertement remis en question les récentes décisions des développeurs avec notamment le retour à la Guerre froide et à la Seconde Guerre mondiale, suggérant que la communauté attend désespérément un nouveau jeu futuriste dans la veine de Black Ops 3 ou Advanced Warfare.

“Il n’y a pas eu de bon Call of Duty depuis six ans. Black Ops 3 était le dernier bon, désolé.” explique-t-il avant de s’exprimer sur les derniers opus. “Vous mettez ça (Modern Warfare 2019) au niveau des bons CoD ? Pas moyen, c’est un jeu tellement moyen, putain.”

Le cas de Vanguard est ensuite venu, et le streamer a rapidement critiqué la décision de “remonter le temps” une fois de plus, mais aussi la façon dont ce jeu a été lié dans Warzone.

“Mon frère, qu’est-ce qu’on fait, bordel ? Ils font quoi ces idiots ?” a-t-il demandé. “Vous vous souvenez quand ils ont annoncé le nouveau CoD et comment il allait être lié au BR, tout le monde était excité. Et puis ils ont ensuite annoncé que ce serait Vanguard et je me suis mis alors à dire que si on remontait dans le temps, cette merde serait très mauvaise et nous y voilà. On y est, putain.”

Cloakzy et TimTheTatman ont tous deux partagé le point de vue de NICKMERCS, même si ce dernier a défendu Modern Warfare 2019.

Avec Modern Warfare 2 en ligne de mire, NICKMERCS ainsi que tous les fans de Call of Duty espèrent clairement que ce nouvel opus va enfin redorer le blason de la célèbre franchise.