Les moyens colossaux derrière la prochaine fragmovie de CHOWH1 font rêver

L’incontournable streamer Warzone 2.0 CHOWH1 s’apprête à révéler sa nouvelle fragmovie. Les moyens mis en oeuvre pour la réaliser donnent le vertige.

Les fragmovies et les FPS, c’est une longue histoire d’amour. Depuis plus de deux décennies, les joueurs aiment mettre en scène leurs plus belles actions dans des montages épiques où les kills s’enchaînent au rythme d’une musique savamment choisie.

Néanmoins, du temps a coulé sous les ponts depuis les premières fragmovies nées de Counter Strike au tout début des années 2000. Aujourd’hui, les créateurs de contenu les plus ambitieux peuvent s’offrir des fragmovies d’une qualité hallucinante.

CHOWH1 fait partie de ces streamers qui voient les choses en grand. Après une fragmovie Warzone qui avait laissée la communauté CoD bouche bée début 2022, le streamer s’apprête à remettre le couvert avec une nouvelle vidéo le 2 avril 2023.

Sur Twitter, le monteur à l’origine de la fragmovie, 10dier, a révélé le processus impressionnant de création de la vidéo.

On apprend notamment que des techniques comme la motion capture, la modélisation 3D et la multiplication du nombre d’images par IA ont été utilisées pour intégrer CHOWH1 dans le jeu, et produire une vidéo scénarisée de grande qualité pour mettre en scène les meilleurs actions du streamer.

Tous ces détails alléchants laissent facilement imaginer une fragmovie qui pourrait bien repousser les limites du format… on a hâte d’être le 2 avril !