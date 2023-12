Cette animation gênante de MW3 frustre énormément les joueurs

La frustration des joueurs de MW3 augmente, avec des avis exprimés sur les animations d’armes lors de la réapparition.

Les petites cartes de Modern Warfare 3 sont parmi les moyens les plus efficaces pour avancer dans les différents défis du jeu. Les défis de camouflage peuvent être complétés en quelques jours, grâce au pouvoir de Rustment 24/7, le parcours brutal de Rust, Shipment et Meat.

Cela dit, le mélange de petites cartes a entraîné une augmentation de la frustration des joueurs, surtout si c’est tout ce que vous jouez. Les apparitions ont été incohérentes dans MW3, mais sont pires dans les petites cartes, comme vous pouvez l’imaginer. Combinez les apparitions avec des séries d’élimination bombardantes, des flashs, des fusils à pompe, et plus encore, et les critiques des joueurs vont s’accumuler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un nouveau sujet d’agacement a émergé, avec des joueurs exigeant que les développeurs retirent l’animation de chargement de l’arme qui se produit lors de la réapparition.

Les joueurs de MW3 frustrés par les animations de chargement d’armes

Les dernières éditions de CoD ont introduit un nouveau niveau de réalisme général. L’un des détails plus mineurs inclut l’animation de chargement de l’arme qui se produit lorsque vous réapparaissez ou entrez dans un match.

Ce n’est pas un problème en soi, puisque la plupart des cartes sont de taille moyenne ou plus grandes, ce qui signifie que vous aurez le temps de réaliser l’animation avant de rencontrer un ennemi. Cependant, le problème est beaucoup plus notable sur Rustment 24/7 puisque vous réapparaissez souvent sur un ennemi et vous vous retrouvez impuissant en essayant de charger l’arme pour vous défendre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela a conduit un utilisateur du subreddit ModernWarfare III à exprimer sa frustration avec ce mécanisme, citant combien c’est une douleur surnaturelle, surtout en modes hardcore et sur Shipment.

Sans surprise, ce n’était pas une opinion impopulaire, avec de nombreux joueurs qui se sont exprimés. “J’essaie de monter en niveau un fusil à pompe et la moitié de mes morts surviennent à la réapparition parce qu’un gars est juste en face de moi, et je ne peux rien faire”, a déclaré un joueur.

Revenant au sujet du réalisme, un autre utilisateur a plaisanté : “Je suis censé croire que mon opérateur chat henati va dans une opération sur un navire de transport avec un tour non chambré ?” Bien que ce soit plus une plaisanterie légère, les skins dans MW3 et CoD en général ont été un sujet de division ces dernières années.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un fil récent dans le subreddit du jeu a contredit ces types de publications, affirmant que les joueurs de Rustment 24/7 ont “pourri le cerveau des gens”. C’est presque comme si l’auteur du post savait que ce nouveau post arriverait tôt ou tard.

Bien qu’il soit peu probable que Sledgehammer Games supprime complètement l’animation, ce serait un bon compromis de voir une accélération de cette animation. Sledgehammer fréquente beaucoup les forums, alors restez à l’écoute pour d’éventuels changements.